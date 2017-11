Saimi Hoyer puhuu Järvi-Suomen matkailun puolesta - "Nyt tehdään eikä enää odotella"

Hotelli Punkaharjun johtaja Saimi Hoyer on sitä mieltä, että Pielisen jäälle viime talvena aurattu retkiluistelurata potkukelkkoineen ja riippumattoineen pitäisi palkita matkailun loistoinnovaationa.

– Riippumatosta voi tulla huikea menestystarina! hän innostui.

Hoyer näki avaralla iltajäällä tolppien varassa kiikkuvasta riippukeinusta valokuvan Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelman päätösseminaarissa. Sinne Hoyer oli kutsuttu valamaan intoa ja uskoa matkailuyrittäjiin – ja sen hän loistavana esiintyjänä todella teki.

Hoyer on monessa mukana, myös kansallispuistokummi hän on. Ja lupasi suunnata itselleen jo ennestään rakkaalle Kolille taas ensitilassa.

– Imatran valtionhotellin, Punkaharjun ja Kolin matkailukolmion arvo ja kiertomatkat on palautettava, Hoyer julisti.

– Olen aina pitänyt Kolia Punkaharjun jyhkeänä isoveljenä. Pikkusiskolla on kyllä energiaa. Niin ja Imatralla on se koski, joka vyöryy.

Hoyerin mukaan tarvitaan koko Järvi-Suomen alue ja sen ihmiset lyömään ajatuksiaan pöytään.

– Meidän pitäisi tavata useammin. Vaikka se Lappi on siellä, myös järvi on ulkomaalaisille vaikuttava. Yhdessä saamme enemmän aikaan. Nyt tehdään eikä enää odotella. Minkä takia ihminen pauhaa? Siksi että minulla on intohimoinen suhde Itä-Suomeen.

Isältään, Kerimäellä syntyneeltä näyttelijältä Jyrki Nousiaiselta pikku-Saimi oppi sen, että pienistä asioista kannattaa aina hämmentyä.

– Sitä taitoa älä menetä, isä sanoi kalaretkellä virveliin uistinta laittaessaan. Se antaa meille, kun niin monet ottavat, Saimi Hoyer päätti esitelmänsä.