Michelin-kokki myöntää: Kotona tulee syötä aika paljon kylmiä nakkeja ja maksalaatikkoa

Ravintoloitsija, huippukokki Tommi Tuomisella, 40, on vahva jalansija Suomen fine dining -kentässä. Hänen omistamallaan Demo-ravintolalla on ollut arvostettu Michelin-tähti jo yksitoista vuotta, ja suomalaista perinneruokaa tarjoava fine dining -ravintola Finnjävel on yksi viime aikojen puhutuimmista ravintolailmiöistä.

Tuominen tekee töitä noin 70 tuntia viikossa. Kun valveillaoloajasta iso osa kuluu töissä, siellä hoituvat usein ruokailutkin. Kotona Tuominen kokkaa harvoin.

– Se on aika surullista. Kylmiä nakkeja tulee syötyä aika paljon, ja maksalaatikko on kestosuosikkini. Myös ravintolaruokaa kotiin kuljettava Wolt on kovassa käytössä.

Sunnuntait Tuominen pyrkii pitämään vapaina. Silloin hän lepäilee kotona ja käy koiriensa kanssa lenkillä. Pidemmät irtiotot ovat lomamatkoja ulkomaille: kun työpaikalle on tuhansia kilometrejä, vastuu yrityksistä jää aidosti henkilökunnalle.

Ulkona syöminen on Suomessa kallista. Tuomisen mukaan hinnasta valitetaan usein vain ravintoloissa, joiden annokset vaativat paljon käsityötä.

– Jos menee ketjuravintolaan syömään korkeintaan keskinkertaista ruokaa, siitä pitää maksaa melkein sama hinta. Siellä annos tulee keskuskeittöstä, ravintolassa vain avataan pussi ja lämmitetään. Siinä ei ole minkäänlaista käsityön astetta, ja palvelu voi olla, mitä on.

Helsingissä keskustelua aiheuttaa myös Tallinnan ravintolatarjonta, jonka hinta–laatusuhde on nykyään kova.

– Jos kehitys jatkuu, Tallinna menee ravintolakaupunkina Helsingin ohi seuraavan kymmenen vuoden aikana.

