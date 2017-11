Helsingin kaupunki selvittää, onko lähentelystä syytetty Kallion lukion opettaja saanut aiemmin huomautuksen

Helsingin kaupungin toimialajohtaja Liisa Pohjolainen kertoo saaneensa tietoja, että Kallion lukion opettaja olisi saanut suullisen huomautuksen käytöksestään jo aiemmin. Hänen mukaansa asiaa selvitetään parhaillaan.

– Minulla ei ole vielä tarkempia tietoja, mutta selvitämme asiaa, Pohjolainen sanoo.

Lukuisat Kallion lukion opiskelijat kertoivat sunnuntaina STT:n haastattelussa kokeneensa häirintää miesopettajan taholta 2000-luvulla tähän vuoteen asti. Opiskelijoiden mukaan kantelut eivät auttaneet. Pitkään koulun rehtorina toiminut Helena Helenius-Lamminparras kertoi, että asiaa käsiteltiin opetusviraston kanssa, mutta ei kertonut miten.

Pohjolaisen mukaan Helsingin kouluissa on aiemminkin tullut ilmi samantyyppisiä tapauksia. Muutaman kerran ne ovat johtaneet poliisitutkintaan ja irtisanomisiin. Myös kirjallisia varoituksia on jaettu. Alaikäisten lasten ollessa kyseessä myös lastensuojeluun on oltu yhteydessä.

Pohjolainen kertoo, että Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutustoimiala selvittää nyt myös näitä vanhempia tapauksia. Muissa Helsingin kouluissa ei ainakaan hänen tietojensa mukaan ole tällä hetkellä selvitettävänä häirintätapauksia.

– Jos tämän tyyppistä tulee ilmi muuallakin, niin totta kai asiaa lähdetään selvittämään, Pohjolainen sanoo.

Poliisi tutkii tapahtumia

Rikoskomisario Jari Koski Helsingin poliisilaitokselta kertoo, että poliisi selvittää tällä hetkellä tapahtumien kulkua.

– En voi tästä kovin paljon kertoa, sillä kyse on mahdollisesta seksuaalirikosepäilystä, missä näitä asianomistajia ja tekijöitä on mahdollista yksilöitä liittämällä heidät tällaiseen kouluun.

Kosken mukaan poliisi tutkii nyt, mitä on tapahtunut, ja päättää sitten jatkotoimenpiteistä.

– Poliisi on tietoinen kuvatun kaltaisesta kokonaisuudesta, ja tällä hetkellä selvitetään tapahtumien kulkua, jotta voidaan määritellä, minkä rikoksen tunnusmerkistö tai rikosten tunnusmerkistöt tässä täyttyvät.

Hän ei kommentoi sitä, onko poliisille tullut yksittäisiä tutkintapyyntöjä tai rikosilmoituksia seksuaalirikoksista.

Poliisi toivoo, että Kallion lukion tapahtumista jotakin tietävät ottaisivat yhteyttä Helsingin poliisin seksuaalirikostutkinnan päivystysnumeroon.

Numeroon vastataan arkisin aamukahdeksasta kolmeen iltapäivällä. Numero on 029 5471612.

Toive opiskelijoille: Älkää puhuko asiasta julkisuudessa

Kallion lukion opiskelijoiden ei toivota puhuvan julkisuudessa lukion opettajaan liittyvistä lähentelysyytöksistä. Toiveen esitti aamuisessa infotilaisuudessa helsinkiläislukion rehtori Ari Mäkinen.

Mäkinen sanoo STT:lle, että jokaisella aiheesta jotain tietävällä on mahdollisuus kertoa kokemuksistaan poliisitutkinnan yhteydessä. Mäkisen mukaan on oikein, että asiat kerrotaan tutkivalle taholle eikä muualle.

Mäkinen aloitti uuden kouluviikon pitämällä infotilaisuudet sekä henkilökunnalle että opiskelijoille lukion opettajaan kohdistuviin lähentelysyytöksiin liittyen.

Mäkinen piti heti maanantaiaamuna ensin kolmen vartin tilaisuuden henkilöstön kanssa ja sitten salitilaisuuden opiskelijoiden kanssa. Hän kertoi käyneensä läpi pääkohdat STT:n uutisesta, kehen syytökset kohdistuvat ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty.

– Poikkeuksellisen hiljainen oli tunnelma normaaliin tällaiseen Kallion lukion salitilaisuuteen verrattuna, Mäkinen kertoi STT:lle puhelimitse.

– Yritämme nyt opiskeluhuollon kriisitukiryhmän avulla aloitella normaalia koulunkäyntiä siinä määrin kuin se on mahdollista.

Mäkisen mukaan suoria yhteydenottoja opiskelijoiden vanhemmilta on uutisen jälkeen tullut varsin vähän.

– Saatiin meidän tiedotteet lähtemään nopealla aikataululla tämän uutisen jälkeen. Luulen, että ne tiedotteet vastasivat aika monien tärkeimpiin kysymyksiin, Mäkinen arvioi.