Syyttäjä vaatii liiketoimintakieltoa terrorismirikosten rahoituksesta epäillylle miehelle

Syyttäjä vaatii vähintään neljän vuoden liiketoimintakieltoa miehelle, jonka epäillään rahoittaneen terrorismirikoksia veropetoksilla.

Syytetty on poliisin esitutkinnassa kertonut, että hän laati verottajalle tekaistuja ilmoituksia kahden eri yrityksen nimissä. Väärin perustein maksettuja arvonlisäveron palautuksia kertyi syytteen mukaan yli 28 000 euroa vuonna 2013.

Syytteen mukaan molempien yhtiöiden tileille on tullut suorituksia pääosin verottajalta. Rahat on syytteen mukaan siirretty syytetyn henkilökohtaisille tileille.

Terrorismijutun talousrikoshaarassa on syytettyinä myös kolme muuta miestä. Heidän talousrikossyytteitään käsitellään myöhemmin marraskuussa.

Kahdelle talousrikoshaaran syytetylle on määrä lukea syytteet myös terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta.

Kihlakunnansyyttäjä Tapio Nyrhilä on aiemmin arvioinut STT:lle, että arvonlisäveropetoksilla ja kuittikaupalla on saatu oikeudetonta hyötyä kaikkiaan noin 200 000 euroa. Summasta noin puolet on Nyrhilän mukaan mennyt terrorismirikoksina käsiteltävien toimien rahoittamiseen.

Varsinaisten terrorismisyytteiden käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa huomenna. Kolmen miehen epäillään valmistelleen osallistumista Syyrian konfliktiin terroristijärjestön riveissä.