Ex-opiskelijat keräsivät 61 lausumaa Kallion lukion lehtorista: "Sama kaava toistui vuodesta toiseen"

Entisillä Kallion lukiolaisilla on koottuna 61 entisen tai nykyisen opiskelijan lausumaa lehtorin toiminnasta, josta STT kertoi sunnuntaina. Kaikki lausumat ovat omakohtaisia kokemuksia miehen epäasialliseksi koetusta käytöksestä, STT:lle kerrotaan.

Lausumat aiotaan antaa ainakin koulun nykyiselle johdolle. Jokainen lausunnon antanut päättää itse, kertooko kokemuksistaan poliisille.

– Luettuani kaikki lausumat läpi, käsitykseni opettajan kyseenalaisista opetusmetodeista ja hajoita ja hallitse -tyylisestä taktiikasta vain vahvistuivat. Kohteet vaihtuvat, mutta sama kaava vallan väärinkäytöstä ja häirinnästä toistuu vuodesta toiseen, sanoo kertomuksia kokoamassa ollut . Niina ., joka on aiemmin kertonut STT:lle omista kokemuksistaan.

STT uutisoi sunnuntaina, että lukion opettaja oli piinannut ja lähennellyt lukuisia naispuolisia opiskelijoita vuosien ajan. Opettaja on kiistänyt STT:lle ahdistelleensa opiskelijoita.

Niinan mukaan lausumissa on eriasteisia kuvauksia esimerkiksi seksuaalissävytteisestä käytöksestä ja opettajan raivokohtauksista.

– Keräsimme lausumat, jotta valta-aseman väärinkäytön laajuus ja moniulotteisuus tulisi esiin. Lausumat antavat myös osaltaan selityksen siihen, miten tämä kaikki pääsi tapahtumaan ja mitä yrityksiä opiskelijoilla oli häirinnän esiintuomiseksi koulun johdolle.

Lausumat kerättiin Niinan mukaan vain kahdessa vuorokaudessa.

Poliisi selvittää tällä hetkellä tapahtumia koulun kanssa ja toivoo, että Kallion lukion tapahtumista jotakin tietävät ottaisivat yhteyttä Helsingin poliisin seksuaalirikostutkintaan. Rikoskomisario Jari Kosken mukaan poliisi tutkii, mitä koululla on tapahtunut ja päättää sitten jatkotoimenpiteistä.

Miehelle on annettu suullinen huomautus

Helsingin kaupungin toimialajohtaja Liisa Pohjolainen kertoo STT:lle, että miesopettajalle annettiin joulukuussa 2004 suullinen huomautus. Pohjolaisen mukaan syynä oli tuolloin se, että "jotkut tytöt kokivat opetusmenetelmät tyttöjä loukkaavina ja ajoittain seksuaalisena häirintänä”. Pohjolainen ei tiedä tarkkaa muotoilua, sillä asian selvittely on kesken, eikä hän ole vielä nähnyt tapaukseen liittyviä asiakirjoja.

Viime vuonna aihe oli noussut uudestaan esille, kun nyt täysi-ikäinen nainen tuli koululle keskustelemaan vuoden 2004 tapahtumiin liittyen. Pohjolaisen mukaan rehtori kävi keskustelun miesopettajan kanssa, mutta siitä ei seurannut kurinpitotoimia.

Vielä ei ole varmuutta siitä, onko opettajan käytös johtanut tarkasteluun jo aiemminkin.

– Nyt ei ole vielä ennätetty selvittää 1990-luvun tapahtumia, joten on mahdollista, että jotakin voi paljastua tuoltakin ajalta, Pohjolainen sanoo.

Rehtori: Poliisi on oikea taho selvittämään

Kallion lukion rehtori Ari Mäkinen esitti maanantaina opiskelijoille toiveen, ettei tapauksesta puhuttaisi julkisuudessa.

STT kysyi Mäkiseltä, onko opiskelijoiden edun mukaista, että heidän ei haluta jatkavan julkista keskustelua aiheesta.

– Poliisi on oikea taho selvittämään näitä asioita ja mielestäni on oikein, että asiat kerrotaan tutkivalle taholle eikä muualle, Mäkinen kommentoi.

Koululla mahdollisesti tehtävät selvitykset lehtorin toiminnasta riippuvat Mäkisen mukaan poliisin tarpeista. Jos poliisi kokee tarpeelliseksi, Mäkinen pitää mahdollisena koululla vuosittain tehtyjen hyvinvointikyselyjen läpikäymistä.

Grahn-Laasonen: "On hyvin vakavaa, jos pitää paikkansa, että ongelmiin ei ole puututtu vuosien varrella"

Opetusministeriö ja opetushallitus selvittävät, ovatko säädökset ja koulujen käytännöt riittäviä oppilaiden koskemattomuuden suojaamiseksi, kertoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Selvitys liittyy STT:n eiliseen uutiseen, jossa Kallion lukiossa vuosikymmeniä teatterin lehtorina toimineen miesopettajan kerrottiin piinanneen ja lähennelleen lukuisia naispuolisia opiskelijoita vuosien ajan.

– Koulutuksen järjestäjien yksiselitteinen tehtävä on varmistaa, että oppimisympäristö on turvallinen lapsille ja nuorille. Katson, että ministeriön ja opetushallituksen on tarpeen selvittää, ovatko säädökset ja koulutuksen järjestäjien käytännöt ajan tasalla, Grahn-Laasonen sanoo.

Opetusministerin mukaan selvityksen tuloksia voidaan mahdollisesti hyödyntää lukiolain uudistuksessa, joka on parhaillaan käynnissä.

– Olen lukenut uutisia hyvin järkyttyneenä. Pidän erittäin tärkeänä, että tapahtumat selvitetään perin juurin, ja että käydään läpi viranomaisprosessit. Poliisi tutkii asiaa, koulutuksen järjestäjä on ryhtynyt toimenpiteisiin ja kyseinen epäilyjen kohteena oleva opettaja on nyt poissa kouluympäristöstä tutkinnan ajan.

"Aikuisten tehtävä puuttua pienimpiinkin epäilyihin"

Grahn-Laasosen mukaan nyt tulee selvittää, onko nuorten kertomukset opettajan häirinnästä jätetty huomioimatta vuosien varrella.

– On hyvin vakavaa, jos pitää paikkansa, että ongelmiin ei ole vuosien varrella puututtu tai reagoitu tarpeeksi vakavasti. On tarpeen selvittää yksityiskohtaisesti, miksi näin on, ja miksei ole ryhdytty toimeen, jos nuoret ovat kertoneet näistä kokemuksistaan aikuisille, Grahn-Laasonen sanoo.

Grahn-Laasosen mukaan tärkeintä on se, että nuoret uskaltavat tuoda esille kohtaamansa epäasiallisen käytöksen.

– Aikuisten tehtävä on puuttua pienimpiinkin epäilyihin. On tärkeää, että koulutuksen järjestäjillä on selkeät käytännöt siihen, miten mistä tahansa koskemattomuutta loukkaavasta voidaan ilmoittaa, miten siihen puututaan ja miten sitä voidaan ennaltaehkäistä.

Grahn-Laasonen myös huomauttaa, että nuoret ylipäätään joutuvat kokemaan liikaa seksuaalista häirintää.

– Niin moni nuori joutuu kokemaan kehoa tai seksuaalisuutta loukkaavaa kiusaamista, että se vaatii meiltä aikuisilta toimia.