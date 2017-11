Grahn-Laasonen: "On hyvin vakavaa, jos pitää paikkansa, että ongelmiin ei ole puututtu vuosien varrella"

Opetusministeriö ja opetushallitus selvittävät, ovatko säädökset ja koulujen käytännöt riittäviä oppilaiden koskemattomuuden suojaamiseksi, kertoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Selvitys liittyy STT:n eiliseen uutiseen, jossa Kallion lukiossa vuosikymmeniä teatterin lehtorina toimineen miesopettajan kerrottiin piinanneen ja lähennelleen lukuisia naispuolisia opiskelijoita vuosien ajan.

– Koulutuksen järjestäjien yksiselitteinen tehtävä on varmistaa, että oppimisympäristö on turvallinen lapsille ja nuorille. Katson, että ministeriön ja opetushallituksen on tarpeen selvittää, ovatko säädökset ja koulutuksen järjestäjien käytännöt ajan tasalla, Grahn-Laasonen sanoo.

Opetusministerin mukaan selvityksen tuloksia voidaan mahdollisesti hyödyntää lukiolain uudistuksessa, joka on parhaillaan käynnissä.

– Olen lukenut uutisia hyvin järkyttyneenä. Pidän erittäin tärkeänä, että tapahtumat selvitetään perin juurin, ja että käydään läpi viranomaisprosessit. Poliisi tutkii asiaa, koulutuksen järjestäjä on ryhtynyt toimenpiteisiin ja kyseinen epäilyjen kohteena oleva opettaja on nyt poissa kouluympäristöstä tutkinnan ajan.

"Aikuisten tehtävä puuttua pienimpiinkin epäilyihin"

Grahn-Laasosen mukaan nyt tulee selvittää, onko nuorten kertomukset opettajan häirinnästä jätetty huomioimatta vuosien varrella. STT:n haastatteleman Kallion lukion entisen opiskelijan mukaan hän oli kertonut teatterin lehtorin toiminnasta lukion silloiselle rehtorille, mutta puhuminen ei ollut johtanut mihinkään.

Helsingin kaupungin toimialajohtaja Liisa Pohjolainen myös kertoo STT:lle, että lähentelysyytösten kohteena ollut miesopettaja sai suullisen huomautuksen vuonna 2004, koska "jotkut tytöt kokivat opetusmenetelmät tyttöjä loukkaavina ja ajoittain seksuaalisena häirintänä". Miesopettaja itse kiistää lähentelysyytökset.

– On hyvin vakavaa, jos pitää paikkansa, että ongelmiin ei ole vuosien varrella puututtu tai reagoitu tarpeeksi vakavasti. On tarpeen selvittää yksityiskohtaisesti, miksi näin on, ja miksei ole ryhdytty toimeen, jos nuoret ovat kertoneet näistä kokemuksistaan aikuisille, Grahn-Laasonen sanoo.

Grahn-Laasosen mukaan tärkeintä on se, että nuoret uskaltavat tuoda esille kohtaamansa epäasiallisen käytöksen.

– Aikuisten tehtävä on puuttua pienimpiinkin epäilyihin. On tärkeää, että koulutuksen järjestäjillä on selkeät käytännöt siihen, miten mistä tahansa koskemattomuutta loukkaavasta voidaan ilmoittaa, miten siihen puututaan ja miten sitä voidaan ennaltaehkäistä.

Grahn-Laasonen myös huomauttaa, että nuoret ylipäätään joutuvat kokemaan liikaa seksuaalista häirintää.

– Niin moni nuori joutuu kokemaan kehoa tai seksuaalisuutta loukkaavaa kiusaamista, että se vaatii meiltä aikuisilta toimia.