Kolmea Suomesta Syyriaan lähtenyttä syytetään terrorismirikoksista – käsittely alkaa tänään

Helsingin käräjäoikeus alkaa käsitellä tänään iltapäivällä kolmen terrorismirikoksista epäillyn miehen syytteitä. Syytettyjen epäillään valmistelleen osallistumista taisteluihin terroristijärjestön riveissä Syyriassa.

Epäillyt rikokset tapahtuivat syyttäjän mukaan loppuvuoden 2012 ja syksyn 2014 välisenä aikana. Miehet ovat kiistäneet syyllisyytensä.

Poliisi on kertonut aiemmin, että epäillyt suomalaismiehet radikalisoituivat Suomessa ja päättivät lähteä Syyriaan taistelemaan kesäkuussa 2013. Kolmikko lähti Suomesta Itä-Euroopan kautta kohti Syyriaa. Kaksi pääsi perille asti, mutta yksi palasi Suomeen ennen rajan ylitystä Syyriaan.

Esitutkinnassa poliisi epäili miesten osallistuneen Isisin tai al-Nusran aseelliseen toimintaan. Syyttäjän mukaan Syyriassa ei kuitenkaan enää tapahtunut rikolliseksi epäiltyä toimintaa.

Kolmikko palasi syyttäjän mukaan Suomeen itse. Poliisi pääsi miesten jäljille, ja heidät otettiin kiinni kodeistaan lokakuussa 2014.

Yhtä 33-vuotiasta miestä epäillään jutussa terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta ja koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten. Toistakin 33-vuotiasta miestä syytetään terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta. Kolmas, 37-vuotias mies on vastaavan syytteen lisäksi syytteessä värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen.

Yhden valmistelurikoksesta aiemmin epäillyn miehen osalta syyttäjä päätti jättää syytteen nostamatta lokakuussa.

Syyttäjän mukaan toimintaan osallistui lisäksi kolme muuta. Yksi heistä vangittiin poissaolevana ja kaksi kuoli Syyriassa.

Miesten epäillään rahoittaneen toimintaa talousrikoksilla

Juttuun liittyy myös talousrikoshaara, jonka käsittely alkoi maanantaina yhden myös terrorismirikoksista syytetyn 33-vuotiaan veropetossyytteiden käsittelyllä. Talousrikosvyyhdessä on syytettynä myös toinen 33-vuotias, terrorismirikoksesta syytetty mies. Syyttäjä uskoo, että osalla arvonlisäveropetoksilla ja kuittikaupalla saaduista rahoista rahoitettiin terrorismirikoksia.

Talousrikoksista on syytettynä myös kaksi muuta miestä. Toinen heistä on mies, jota tutkittiin epäiltynä terrorismirikoksesta, mutta jota vastaan ei nostettu syytettä. Syyttämättäjättämispäätöksen mukaan hän on alusta lähtien ollut läsnä niissä kokouksissa, joissa Syyriaan lähdöstä on puhuttu ja joissa sitä on suunniteltu. Mies on syyttäjän mukaan myös perustanut matkan rahoittamista varten yrityksen, jonka nimissä hän on yhdessä toisen epäillyn kanssa hakenut valtiolta perusteettomia arvonlisäveron palautuksia.

Koska mies ei erityisesti varustautunut matkaa varten eikä myöskään lähtenyt Suomesta Syyriaan suunnitelmaa toteuttaakseen, syyttäjä luopui terrorisyytteistä.

Yhden talousrikosjutussa syytetyn miehen toiminta ei syyttäjän mukaan liity millään tavalla terrorismirikoksiin.