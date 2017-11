Mies, onko vatsakumpu kasvanut huomaamatta? - tämä panee ajattelemaan

Uniapnea on keski-ikäisillä miehillä tavallinen vaiva. Siinä hengitys katkeilee unen aikana ja alkaa kulkea vasta nukkujan havahtuessa haukkomaan happea. Jatkuva heräily johtaa väsyneeseen ja ärtyneeseen oloon.

– Uniapnea voi vaikeuttaa ajamista, kun ratissa väsyttää jatkuvasti. Lisäksi sairaus kasvattaa aivoinfarktin, diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien riskiä. Uniapnean yleisin aiheuttaja on ylipaino, sillä ylimääräinen rasvakudos voi sulkea nielun sängyssä maatessa. Painonpudotus onkin usein paras keino aloittaa uniapnean hoito, yleislääketieteen erikoislääkäri Jaakko Halonen neuvoo.

Miehillä myös kohonnut verenpaine ja kolesteroli ovat yleisiä terveysriskejä. Joka toisella suomalaisella miehellä on verenpaine koholla, ja liian korkeat kolesterolilukemat mitataan jopa 75 prosentilta suomalaisista aikuisista.

Korkea verenpaine ei yleensä aiheuta näkyviä oireita. Kohonnut kolesterolikaan ei tunnu miltään tai näy päällepäin. Kuten korkea verenpaine, se voidaan todeta vain mittaamalla. Ulkoisten oireiden puute ei kuitenkaan tarkoita, ettei kohonneisiin arvoihin tarvitsisi puuttua: sepelvaltimotaudin ensimmäinen oire voi olla äkkikuolema. Sydäninfarktiin kuolee vuosittain noin 6 000 miestä.

– Verenpainetauti vaurioittaa elintärkeitä sydän-, aivo- ja munuaisvaltimoita sekä sydänlihasta. Siksi kohonnut verenpaine on tärkeää havaita ja hoitaa mahdollisimman varhain. Liika kolesteroli taas kertyy ahtauttaviksi kerrostumiksi valtimoiden sisäseiniin. Tällaiset suonet tukkeutuvat tai repeytyvät helpommin ja voivat aiheuttaa jopa sydämen pysähtymisen. Ruokavalion muutoksilla ja liikunnan lisäämisellä sekä verenpaine että kolesteroli pysyvät paremmin kurissa, sanoo Halonen.

Miehen kannattaa muistaa, että korkea kolesteroli voi olla myös seksiongelmien taustalla. Kun veri ei pääse vapaasti virtaamaan penikseen, seurauksena on erektiohäiriöitä. Halosen mukaan erektiovaikeudet alkavat keski-ikäisillä olla jo tavallinen kiusa.

– Elintavoilla on erektioon iso vaikutus. Jos tupakoit, käytät reilusti alkoholia, liikut vähän ja ylipainoakin on kertynyt, on erektio-ongelmien riski huomattavasti suurempi kuin terveitä elämäntapoja noudattavalla miehellä. Iän myötä erektiovaikeudet pahenevat, joten jos haluaa toimivan seksielämän, on keski-ikään tultaessa aika tarttua toimeen ja lähteä muuttamaan tottumuksiaan terveellisemmiksi, Halonen ohjeistaa.

Erektioon vaikuttavat kohonneen kolesterolin lisäksi monet muutkin sairaudet, kuten verenpaine- tai sepelvaltimotauti sekä diabetes. Taudit kehittyvät vuosien mittaan, joten elämänmuutos kannattaa aloittaa heti hälytysmerkkejä huomatessaan. Riittävän aikainen, päättäväinen puuttuminen oireisiin saa ne usein katoamaan kokonaan.

Lähde: Terveystalo