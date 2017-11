Menestys televisio-ohjelmassa on poikinut töitä 13-vuotiaalle Otolle - "Teen perheelle aterian kolme kertaa viikossa"

13-vuotias nilsiäläinen Otto Leskinen on Junior Masterchef 2017 -kisan finalisti. Finaali tulee telkkarista tänään tiistaina, Savon Sanomat kertoo.

Perhe on saanut pitää suut supussa kesästä lähtien, sillä ohjelma kuvattiin elokuussa.

On sanomatta selvää, että kun Otto Leskinen on keittiössä, hän tekee kaiken alusta loppuun itse. Kun ruokalaji on vaikkapa quesadillat, Otto vääntää tortillaletut ja salsat omin käsin.

– Teen perheelle aterian suurin piirtein kolme kertaa viikossa. Tykkäämme tehdä paljon myös yhdessä äidin kanssa.

Menestys ohjelmassa on jo poikinut työtilaisuuksia, ja kesätöitäkin on jo tarjottu.

Lue lisää täältä. Juttu on luettavissa vain tilaajille.

Lähde: Savon Sanomat