Puolustusministeri Niinistö kutsui USA:n sotaharjoitukseen

Yhdysvaltain, Suomen ja Ruotsin puolustusministerit ovat neuvotelleet kolmenkeskisessä tapaamisessa Helsingissä. Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kertoi esittäneensä Yhdysvaltain puolustusministerille James Mattisille kutsun osallistua Suomen tulevaan pääsotaharjoitukseen vuonna 2020 tai 2021. Varsinaista lupausta amerikkalaisten osallistumisesta ei vielä saatu.

– Mattis kommentoi asiaa myönteisesti, että harjoitella pitää. Mutta tietenkin heilläkin on oma harjoitusohjelmansa ja ohjelmia pitää sovittaa yhteen, Niinistö kertoi STT:lle.

Kolmen maan puolustusministeritapaaminen oli ensimmäinen laatuaan, ja Niinistön mukaan uusi tapaaminen on suunnitteilla ensi vuodelle. Siihen on ministerin mukaan valmiina yksi varma keskustelunaihe: hybridiuhkia koskeva yhteistyö ja Helsingin hybridiosaamiskeskuksen toiminta.

Vielä ei ole Niinistön mukaan varmaa, tuleeko ministeritapaamisista säännöllisiä. Puolustusministereiden yhteydenpidon tavoitteena on hänen mukaansa täydentää, ei korvata, Suomen ja Ruotsin kahdenvälisiä suhteita Yhdysvaltoihin.

– Kyse on käytännönläheisestä yhteistyöstä. Ei tässä mitään uutta liittokuntaa olla rakentamassa, Niinistö kertoi.

Ruotsin puolustusministerin Peter Hultqvistin mukaan Yhdysvaltain, Suomen ja Ruotsin tapaaminen puolustusministeritasolla on hyvin tärkeä turvallisuuspoliittinen viesti. Se on myös hyvin luonnollista, koska sekä Suomella että Ruotsilla on samanlaiset puolustusyhteistyön aiesopimukset Yhdysvaltain kanssa.