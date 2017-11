Niinivaaralla suuri operaatio – poliisi etsii vanhusten ryöstäjää

Poliisi sai tiistaina iltapäivällä kaksi ilmoitusta Niinivaaralta vanhuksiin kohdistuneista ryöstöistä ja yhdestä ryöstön yrityksestä.

Ryöstäjä oli tönäissyt maahan iäkkäät uhrinsa ja vienyt heiltä omaisuutta. Yhdessä tapauksessa teko jäi yritykseksi.

Rikokset ovat tapahtuneet Niinivaarantiellä kello 12, Suvikadulla kello 16.10 ja Tonttulankadulla kello 16.45. Poliisi etsii tekijää paraikaa Niinivaaran alueella usean partion voimin.

Tekijä on tuntomerkkien mukaan noin 160–170 senttimetriä pitkä nuori mies. Mies on pyöreähkö, ja hänellä on päällään tummat vaatteet.

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen.