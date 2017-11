Kaksi vanhusta joutui ryöstön uhriksi Niinivaaralla - tekijä yhä karkuteillä

Tekijä sai vanhuksilta saaliikseen lompakot, joissa oli poliisin mukaan muun muassa vähäisiä määriä rahaa.

Uhreille tapausten yhteydessä aiheutuneet vammat eivät ole poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan sairaalahoitoa vaativia.

Ensimmäinen tapaus sattui Niinivaarantiellä kello 12:n aikoihin, mutta se jäi yritykseksi. Sen sijaan Suvikadulla kello 16.10 ja Tonttulankadulla kello 16.45 ryöstäjä onnistui katalissa aikeissaan.

- Ryöstäjä tönäisi uhrinsa maahan. Yhdessä tapauksessa uhri puolustautui ja joutui sitten vielä retuutetuksi, komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kertoo.

Poliisi etsi ryöstäjää iltapäivällä Joensuun Niinivaaralta useiden partioiden voimin. Epäiltyä tekijää ei saatu iltaan mennessä kiinni, ja aktiiviset etsinnät lopetettiin tiistain osalta.

- Jos saamme asiasta lisätietoa, olemme toki heti valmiina, Joutjärvi kertoi illalla kello 19:n jälkeen.

Tekijä on tuntomerkkien mukaan noin 160-170 senttimetriä pitkä nuori mies. Mies on pyöreähkö, ja hänellä on päällään tummat vaatteet.

- Kun Joensuun kokoisessa kaupungissa tapahtuu jotain tällaista, niin totta kai meillä on jonkinlaisia arvioita siitä, kuka voisi olla tekijä. Mutta varmaa tietoa tekijän henkilöllisyydestä ei ole, eikä ketään ole otettu kiinni, Sami Joutjärvi toteaa.

Joutjärvi kuvailee tekoja uhrien kannalta "harvinaisen epäreiluiksi".

- Olemme informoineet kotihoidon henkilöstöä, jotta he varoittaisivat Niinivaaran alueen vanhuksia tällaisista tapauksista. Toivottavasti myös vanhusten omaiset vievät viestiä eteenpäin.

Mahdolliset havainnot ryöstäjän liikkeistä tulee ilmoittaa hätäkeskuksen puhelinnumeroon 112.

