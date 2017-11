Kallion lukiossa vastailtiin vanhempien kysymystulvaan: "Oli itkuakin"

Ilmoitustaululla kysellään kadonneen koulumotivaation perään. Suljetun oven takana on mitä ilmeisimmin bänditreenit käynnissä. Musisointi ja nuorten kantamat soittimet antavat viitteitä oppilaitoksen luonteesta, mutta seiniä koristavat Pro Patria -taulut ja antiikin ajoista ammentavat kattokoristukset antavat ilmaisutaidon lukiolle varsin sovinnaiset puitteet.

On myöhäinen tiistai-iltapäivä, ja helsinkiläisen Kallion lukion saliin on kokoontunut kymmeniä vanhempia kuulemaan, mitä kerrottavaa koulun johdolla on lukion lehtorin lähentely- ja häirintäsyytöksistä. On kulunut pari päivää siitä, kun STT uutisoi opettajan piinanneen ja lähennelleen lukuisia naispuolisia opiskelijoita vuosien ajan. Opettaja on kiistänyt ahdistelun.

Salin ovet aukeavat vasta, kun vanhempainilta on kestänyt miltei pari tuntia. Ilmassa oli hämmennystä ja ihmetystä, muttei oikeastaan ärtymystä, Jaana Degerman kuvailee tilaisuutta.

– Ja monet surivat sitä, että kun lapset ovat nimenomaan tähän kouluun halunneet, niin nyt tulee tämmöinen. Sellaista surua, oli itkuakin.

"Ei vanha eikä uusi asia"

Useampi STT:lle puhunut vanhempi sanoi uutisten olleen täysi yllätys. Näin kertoi myös Ilkka Pesu, jonka tytär aloitti lukion tänä syksynä.

– Kun puhuimme asiasta kotona, hän vihjasi, että syyskuussa oli tullut vanhemmilta opiskelijoilta tietoa. Opettajaa oli kuvailtu, sanoisinko erikoiseksi persoonaksi, Pesu sanoi ennen vanhempainillan alkua.

Degermanin abi-ikäinen tytär on parhaillaan vaihdossa ulkomailla, mutta toinenkin tytär on aikanaan opiskellut Kalliossa. Hänen mukaansa vanhempi tytär kertoi heti tienneensä, ketä opettajaa uutisointi koski. Degerman lisää, että asia ei ole vanha eikä uusi, vaan molempia.

– Viime lukuvuoden aikana nuorempi tyttäreni oli tämän kyseisen opettajan teatteriproggiksessa, ja hän ei itse kokenut seksuaalista häirintää, mutta epäasiallista käytöstä tosi paljon.

– Kyllä hän siitä puhui kotona, mutta sitä jotenkin itse ajatteli, että jotkut opettajat ovat huonoja, eikä tajunnut, että asiaan voisi liittyä muutakin kuin huutoa ja haukkumista. Mitä ei tietysti sekään saisi olla sallittua.

Jämäkkää ja oikea-aikaista

Moni iltaan osallistuneista vanhemmista kiitteli koulun nykyisen johdon reagointia uutisointiin. Vanhempainiltaa kuvailtiin asialliseksi, jämäkäksi ja oikeaan aikaan järjestetyksi.

Kesäkuussa rehtorina aloittaneen Ari Mäkisen mukaan kysymyksiä esitettiin runsaasti ja laidasta laitaan.

– Varsinaisen ongelman selvittäminen on tietysti ihan alkutekijöissään. Sitä käytiin läpi, mitä koulun puolesta on tehty ja tullaan tekemään, Mäkinen kertoi.

Vyyhden selvittely jatkuu Kalliossa keskiviikkoaamuna, kun lukion opiskelijoille järjestetään uusi infotilaisuus.