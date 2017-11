Taivalkoskelta löytyi tapettu poro - vihjeestä maksetaan todella tuntuva palkkio

Oulun poliisi tutkii Taivalkoskella tapahtunutta porovarkautta.

Taivalkosken Tyräjärven eteläpuolelta on löytynyt tapetun poron jäänteet ja poliisi epäilee asiassa rikosta.

Pudasjärven merkkipiirii, johon kuuluu useita alueen paliskuntia, kun luvannut tuomioon johtaneesta vihjeestä 2 000 euron palkkion.

Kälkäjänlammella, josta jäänteet löytyivät, on ollut syksyn aikana metsästäjiä leiriytyneenä, ja poliisin mukaan on on mahdollista, että olisi jotain tietoa asiasta.

Vihjeitä voi antaa suoraan Taivalkosken poliisille tai Oulun poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 0295 416 194 tai sähköpostiin