Poliisi etsii yhä nunnaa Heinävedellä - lokakuussa löytyi hänelle kuulunut hiusnauha

Itä-Suomen poliisi on jatkanut Heinävedellä heinäkuussa kadonneen nunnan etsintöjä.

Poliisi on saanut nunnan tapaukseen liittyen useita vihjeitä, joita on tarkistettu. Merkittävin vihje on lokakuussa löytynyt hiusnauha, joka varmuudella kuului kadonneelle.

Itä-Suomen poliisi on suorittanut maastoetsintää kahdeksan kilometrin säteellä Lintulan luostarista. Mukana etsinnöissä on ollut Itä-Suomen poliisilaitoksen koirayksikön lisäksi erikoiskoulutettuja poliiseja ja koiria muista poliisilaitoksista.

Nunna Elisabet eli Irmeli Vuolle nähtiin viimeisen kerran 11.7. Hän lähti Lintulan luostarista kävellen katsomaan lähellä ollutta tulipaloa. Viimeisenä hänet näki lähistöllä asunut henkilö, joka näki Vuolteen kävelevän tiellä muutaman kilometrin päässä luostarista.

Kadonneen löytämiseksi on järjestetty useita etsintöjä kesän ja syksyn aikana. Kesällä etsinnöissä oli mukana myös kymmeniä vapaaehtoisia.

Etsintäaluetta on kuvattu hyvin haasteelliseksi ja peitteiseksi, mikä on hidastanut etsintöjen etenemistä.

- Maaston vaikeakulkuisuudesta kertoo se, että etsintäketju eteni maastossa neljässä tunnissa noin kilometrin matkan tien laitoja 15 metrin kaistalla, rikoskomisario Harri Hauhia kertoi Karjalaiselle heinäkuussa.

Luostarissa kuvattiin Vuolletta perusterveeksi, joka tuntee alueen hyvin ja on tottunut liikkumaan luonnossa.