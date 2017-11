Syyttäjä vaatii satakuntalaisteurastamon osaomistajalle tuntuvaa sakkorangaistusta

Syyttäjä vaatii satakuntalaisen siipikarjaa teurastavan yhtiön osaomistajalle tuntuvaa sakkorangaistusta eläinsuojelurikoksesta. Yhtiölle vaaditaan 5 000 euron yhteisösakkoa.

Yhtiön hallitukseen kuuluva osaomistaja jätti syytteen mukaan huolehtimatta ja varmistamatta, että yrityksessä käytetään asianmukaisia tainnutusmenetelmiä. Syyttäjän mukaan yrityksessä myös ripustettiin loukkaantuneita lintuja kuljettimeen, mikä aiheutti teurastettaville linnuille tarpeetonta kärsimystä ja kipua.

Yrityksessä käytetty vesiallastainnutin on jättänyt tainnuttamatta tai tainnuttanut puutteellisesti osan teurastettaviksi tulleista kalkkunoista sekä broileri- ja luomukanoista. Lisäksi yritykseltä on syyttäjän mukaan ajoittain puuttunut toimiva varatainnutusjärjestelmä. Tämä on johtanut syyttäjän mukaan siihen, että yrityksen työntekijät ovat murtaneet huonosti taintuneilta linnuilta niiden niskan.