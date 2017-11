Pääministeri Sipilä: Sotaharjoitus pöydällä joulukuussa

Kohua aiheuttaneen mittavan sotaharjoituksen valmistelut ovat pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan alkuvaiheessa. Harjoituksesta käydään Sipilän mukaan joulukuussa keskustelu presidentti Sauli Niinistön johdolla kokoontuvassa hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa.

Sipilän mukaan valiokunta käy kokouksessaan joulukuussa läpi kansainväliset harjoitukset koskien ensi vuotta ja aikaa siitä eteenpäin.

– Tämä harjoitus on tuossa listassa joulukuussa, kun asiaa käsitellään tp-utvassa, Sipilä sanoi tänään.

Hänen mukaansa asia käydään läpi normaalissa järjestyksessä ja päätöksistä informoidaan eduskuntaa.

Harjoitusta esillä pitänyt puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on todennut, että se voitaisiin pitää aikaisintaan vuonna 2020. Niinistö on toistanut ehdotuksensa Suomessa pidettävästä kansainvälisestä harjoituksesta useaan otteeseen syksyn aikana viitaten Ruotsin syyskuussa järjestämään Aurora-harjoitukseen.

– Sinänsä tämä on meidän puolustuspoliittisen selonteon mukaista. Kansainvälistä harjoittelutoimintaa tullaan lisäämään ja sen tarve on kasvanut. Se on yhteisesti hyväksytty linjaus. Juuri tätä harjoitusta ja sen sisältöä ei ole vielä hyväksytty, mutta ei sitä vielä tarvitsekaan tässä vaiheessa hyväksyä. Kerkeämme hyvin joulukuussa käydä sitten senkin läpi, Sipilä sanoi.