Suomi pääsi Unescon hallintoneuvostoon – "tärkeää työtä radikalisoitumisen estämiseksi"

Suomi on valittu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon 58-jäseniseen hallintoneuvostoon, kertoo Suomen Unesco-edustusto Twitterissä . Suomen kausi hallintoneuvostossa kestää vuoteen 2021.

Valinta tehtiin järjestön yleiskokouksessa Pariisissa. Suomi on ollut järjestön jäsen vuodesta 1956 ja oli hallintoneuvoston jäsenenä viimeksi vuosina 1997–2001 osana pohjoismaista kiertoa. Suomi oli ehdolla neljän maan vaaliryhmässä.

– Suomi valittiin vaaliryhmämme korkeimmalla äänimäärällä (151) hallintoneuvostoon. Myös Portugali (137) ja Turkki (134) valittiin, Saksaa (106) ei, kertoi Suomen Unesco-suurlähettiläs Pekka Puustinen STT:lle.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) näki valinnassa erinomaisen tunnustuksen Suomen vahvalle osaamiselle koulutus- ja maailmanperintökysymyksissä.

Myös ulkoministeri Timo Soini (sin.) oli tyytyväinen.

– Suomi lunasti näköalapaikan järjestössä, joka tekee tärkeää työtä radikalisoitumisen estämiseksi, Soini totesi.

Unescon tehtävä on edistää rauhaa ja turvallisuutta kansainvälisellä yhteistyöllä koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja tiedonvälityksen avulla. Unesco ylläpitää myös maailmanperintökohteiden listaa, jonka avulla suojellaan kulttuuri- ja luonnonperintökohteita. Suomesta listalle on otettu muun muassa Suomenlinna, Vanha Rauma ja Merenkurkun saaristo.

Unescon hallintoneuvosto linjaa ja ohjaa järjestön toimintaa joka toinen vuosi pidettävien yleiskokousten välillä. Se valitsee yleiskokoukselle ehdokkaan järjestön pääjohtajaksi neljän vuoden välein. Perjantaina uudeksi pääjohtajaksi nimitettäneen hallintoneuvoston esityksen mukaisesti ranskalainen Audrey Azoulay. Hän seuraa tehtävässä bulgarialaista Irina Bokovaa.

Unescolla on 195 jäsenmaata, mutta jäsenmäärä on hupenemassa, koska Yhdysvallat aikoo vuodenvaihteessa jo toista kertaa erota järjestöstä. Myös Israel on aikeissa lähteä.