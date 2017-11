Yön uutiskooste: Lue mitä maailmalla tapahtuu

Ilja Janitskinin luovuttamisesta Suomeen määrä tulla päätös tänään

Andorralaisen tuomioistuimen on määrä antaa tänään päätös siitä, luovutetaanko MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin Suomeen. Janitskin on odottanut päätöstä vangittuna ja kotiarestissa. Hänet on vangittu Suomessa jo viime syksynä poissaolevana muun muassa törkeästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja törkeästä kunnianloukkauksesta. Häntä epäillään poliisin mukaan noin 50 rikoksesta. Interpol otti Janitskinin kiinni Andorrassa loppukesästä Suomen viranomaisten pyynnöstä.

Eduskunnassa julkinen kuuleminen eutanasiasta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta järjestää tänään julkisen kuulemisen eutanasian laillistamista koskevasta kansalaisaloitteesta.

Valiokunnan kuultavina ovat aloitteen tekijöiden edustajat Iiro Viinanen, Henrik Lax, Osmo Soininvaara ja Ilkka Taipale sekä eri alojen professoreja.

​Kansalaisaloite eutanasian laillistamiseksi luovutettiin eduskunnalle viime helmikuussa.

Aloitteen allekirjoittajat ehdottavat, että eduskunta aloittaa lainvalmistelutoimenpiteet eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi.

Uutissuomalainen: Orpo yhdistäisi kevään eduskuntavaalit ja eurovaalit

Kokoomuksen puheenjohtajan ja valtiovarainministerin Petteri Orpon mukaan kevään eduskuntavaalien ja eurovaalien yhdistäminen voisi olla järkevää. Asiaa Uutissuomalaiselle kommentoinut Orpo pitäisi maakuntavaalit puolestaan hallituksen linjauksen mukaisesti lokakuussa 2018. Eduskuntavaalien aikaistamisesta huhtikuulta tammikuulle Orpo ei ole kiinnostunut keskustelemaan.

Maakuntavaalien äänestysprosentin pelätään jäävän alhaiseksi, sillä Suomessa on lyhyen ajan sisällä neljät vaalit alkaen presidentinvaaleista tammikuussa 2018 europarlamenttivaaleihin kesäkuussa 2019.

Ministeri Niinistö Naton puolustusministerikokoukseen

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) osallistuu tänään Brysselissä Naton puolustusministerikokoukseen, jossa käsitellään Afganistanin heikentynyttä turvallisuustilannetta.

Afganistanissa on tapahtunut viime aikoina useita verisiä iskuja, muun muassa Kabulissa tv-asemalle. Nato-maiden odotetaan kasvattavan maassa olevien joukkojen määrää 3 000:lla, josta puolet tulisi alustavan tiedon mukaan Yhdysvalloista.

YK:n turvallisuusneuvosto saudijohtoiselle liittoumalle: Pitäkää lentokentät ja satamat auki Jemenin avustuskuljetuksia varten

YK:n turvallisuusneuvosto on vaatinut, että Saudi-Arabian johtaman liittouman on pidettävä kaikki lentokentät ja satamat auki Jemeniin suunnattuja avustustoimituksia varten.

Turvallisuusneuvosto kokoontui keskiviikkona suljetuin ovin. Italian YK-lähettiläs Sebastiano Cardi kertoi toimittajille kokouksen jälkeen, että neuvoston jäsenet ilmaisivat huolensa Jemenin pahasta humanitaarisesta kriisistä ja painottivat lentokenttien ja satamien auki pitämisen tärkeyttä.

Saudi-Arabia sulki kaikki rajat Jemeniin maanantaina sen jälkeen, kun Jemenistä laukaistiin ohjus Saudi-Arabian puolelle lauantaina.

Saudijohtoinen liittouma on pommittanut Jemenin huthikapinallisia yli kaksi vuotta. Liittouma tukee Jemenin hallitusta. (Lähde: AFP)

YK: Jemeniä kohtaa valtava nälänhätä, ellei avustuskuljetuksia päästetä maahan

Jemeniä kohtaa valtava, miljoonien ihmisten elämään vaikuttava nälänhätä, mikäli Saudi-Arabian johtama liittouma ei päästä avustustoimituksia maahan, varoittaa YK:n humanitaaristen asioiden päällikkö Mark Lowcock.

Lowcockin mukaan Jemenin nälänhädästä tulee suurin, mitä maailma on nähnyt vuosikymmeniin, jollei apua saada perille. (Lähde: AFP)

Isis menettämässä otteen viimeisestä kaupungistaan Syyriassa

Syyriassa ääriryhmä Isis on menettämässä otteensa viimeisestä hallitsemastaan kaupungista. Valtiollisen median mukaan Syyrian armeija ja sen liittolaiset ovat saartaneet Isisin joukot Abu Kamalin kaupungissa lähellä Irakin rajaa.

Joidenkin lähteiden mukaan kaupunki olisi jo vallattu, mutta tietoja ei ole vahvistettu.

Isis on hallinnut laajoja alueita Itä-Syyriassa. Taisteluiden piinamilta alueilta on paennut kymmeniätuhansia ihmisiä. (Lähde: AFP)

Trump aloitti Aasian-matkansa vaikeimmat neuvottelut Xin kanssa

Yhdysvaltain ja Kiinan presidentit Donald Trump ja Xi Jinping ovat aloittaneet neuvottelut, joissa kaksikon odotetaan keskustelevan muun muassa Pohjois-Korean uhasta. Trumpin odotetaan vaativan, että Kiina koventaa otteitaan Pohjois-Koreaa vastaan, jotta Kim Jong-unin hallinto lopettaisi ydin- ja ohjuskokeet.

Toinen arka aihe Trumpin Pekingin-vierailulla on Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasuhteet.

Ennen Trumpin Aasian-virkamatkan vaikeimmiksi luonnehdittujen neuvottelujen alkua Xi tervehti Yhdysvaltain presidenttiä seremonioin parlamenttitalolla Tiananmenin aukion vieressä. (Lähde: AFP)

Kolumbian presidentti ilmoitti ennätyssuuresta kokaiinitakavarikosta

Kolumbiassa poliisi on takavarikoinut ennätyssuuren määrän kokaiinia, kertoo presidentti Juan Manuel Santos. Asiasta toimittajille keskiviikkona kertoneen Santosin mukaan poliisi takavarikoi kokaiinia 12 tonnia, mikä on suurin huumetakavarikko Kolumbian historiassa.

Huumeet löydettiin maan alta, kun noin 400 huumepoliisia ratsasi neljä tilaa banaanien kasvatusalueella Luoteis-Kolumbian Antioquiassa.

Santosin mukaan takavarikon myötä tänä vuonna huumeita on takavarikoitu yhteensä tähän mennessä 362 tonnia. Viime vuonna huumeita takavarikoitiin Kolumbiassa 317 tonnia. (Lähde: AFP)

Obama vapautettiin valamiespalvelusta

Yhdysvaltain edellinen presidentti Barack Obama on vapautettu valamiespalvelusta. Hänet vapautettiin palvelusta pian sen jälkeen, kun hän oli saapunut keskiviikkona oikeustalolle Chicagossa osallistuakseen valintaprosessiin.

Guardian on aiemmin kertonut, että Obama sai kutsun valamiespalveluun myös vuonna 2010. Tuolloin Yhdysvaltain presidenttinä toiminut Obama ei osallistunut valintaprosessiin.

Yhdysvaltain presidenteistä myös George W. Bush on osallistunut valamiehistön valintaan presidenttikautensa jälkeen vuonna 2015. Bushia ei tuolloin valittu valamiehistöön. (Lähde: AFP)

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue nousi voittoon Ruotsista

Naisten jääkiekkomaajoukkue on voittanut neljän maan turnauksen ottelun Ruotsia vastaan maalein 3–1.

Ruotsi johti ottelua maalein 1–0 toisen erän jälkeen, mutta ottelun viimeisessä erässä Suomi nousi voittoon Susanna Tapanin, Linda Välimäen ja Michelle Karvisen maaleilla. Johanna Fällman vastasi Ruotsin ainoasta maalista, joka syntyi ottelun toisessa erässä.

Eilen Suomi hävisi neljän ottelun turnauksen avausottelunsa USA:lle luvuin 2-8.

Turnaus pelataan Floridassa Yhdysvalloissa.