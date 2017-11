Kuva: Kelan äitiyspakkaus sai uudenlaisen kuosin - jaetaan vuosittain noin 40 000:lle

Äitiyspakkaus on säilyttänyt vuosikymmenten aikana paikkansa lapsiperheiden ensimmäisenä etuutena. Kela jakaa vuosittain noin 40 000 pakkausta. Ensisynnyttäjistä lähes kaikki valitsevat äitiyspakkauksen, ja kaikista äideistä vain kolmasosa ottaa äitiysavustuksen rahana.

– Äitiyspakkaus on kestänyt hyvin aikaa, koska olemme kuunnelleet tarkasti asiakkaittemme toiveita. Toisaalta on hämmästyttävää, kuinka vähän pakkauksen varsinaiseen sisältöön on vuosien saatossa haluttu muutoksia, sanoo Kelan etuuspäällikkö Johanna Aholainen.