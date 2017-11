Oletko nähnyt hartiat kumarassa kulkevaa miestä? - Kadonnutta 70-vuotiasta miestä etsitään Suonenjoella

Pohjois-Savossa Suonenjoella poliisilla on etsintätehtävä käynnissä. Taajaman pohjoispuolella Kärkkääläntiellä on kadoksissa 70-vuotias mies. Hän kävelee hartiat kumarassa ja hänellä on kiharat hiukset ja painoa noin 100 kiloa.

Etsintää on suorittamassa useita poliisipartioita. Lisäksi paikalle on hälytetty rajavartioston helikopteri sekä VAPEPAn ( vapaaehtoinen pelastuspalvelu) henkilöstöä.

Jos joku on nähnyt tuntomerkkeihin sopivan miehen tänään Suonenjoella niin havainnoista voi soittaa suoraan hätäkeskukseen numeroon 112.