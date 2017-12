Pimenevinä iltoina on taas aikaa tehdä käsitöitä ja somistaa kotia. Tähän miniryijyyn et tarvitse erikoistarvikkeita ja se on nopea solmia. Ryijyyn voit käyttää halutessasi vaikka neuletöistä jääneet lankakerien jämät.

Tarvikkeet: Puinen henkari poikkipuulla Villalankaa, esimerkiksi sukkalankaa, noin 100 g Puuhelmiä 31 kpl Sakset Mittanauha Ohje: 1. Mittaa ja leikkaa villalangasta metrin mittaisia pätkiä, ja jaa ne kuuden langan nippuihin. Tee yhteensä kolmekymmentäyksi nippua haluamistasi väreistä. Mallityössä on käytetty kolmea eri väristä lankaa: kolmetoista nippua vihreää, kymmenen nippua vaaleaa harmaata ja kahdeksan nippua harmaata lankaa. 2. Taita jokainen nippu kahtia niin, että keskelle muodostuu lenkki ja lankojen päät jäävät tasapituisiksi. 3. Aseta lankanipun lenkki henkarin poikkipuun alle ja käännä lankanipun päät poikkipuun yli ja lenkistä läpi. Kiristä langat. Solmi kaikki lankaniput kiinni henkarin poikkipuuhun tiiviisti toistensa viereen. Muista kiinnittää kaikki lankaniput samalta puolelta. Mallityössä molemmat harmaat lankaniput on jaettu tasan vihreiden lankanippujen kummallekin puolelle. 4. Kiinnitä jokaiseen lankanippuun yksi puuhelmi solmimalla se kahden langan väliin. Tee solmu helmen ylä- ja alapuolelle, jotta helmi pysyy paikallaan. Aloita helmien kiinnitys reunimmaisesta lankanipusta ja etene työn keskiosaa kohti. Kiinnitä ensimmäinen helmi ensimmäisen nipun keskelle aivan ylös. Kiinnitä seuraava helmi toisen lankanipun keskelle, mutta alemmas, edellisen helmen alareunan kohdalle. Kiinnitä sitä seuraava helmi taas edellisen helmen alareunan kohdalle. Näin helmistä muodostuu komiomainen kuvio. Voit edetä molemmista reunoista alas päin jolloin työstä on helppo tehdä symmetrinen. Voit myös sitoa helmet sinne tänne tai keksiä niistä oman kuvion. 5. Siisti tarvittaessa ryijyn alareuna leikkaamalla langat tasamittaisiksi. Tarvitset terävät sakset!