Verenluovuttajia tarvitaan melkein kaikista veriryhmistä – SPR:n pisteissä verta voi käydä luovuttamassa välipäivinäkin

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelussa on pulaa lähes kaikkien veriryhmien verestä. Kaikkien veriryhmien paitsi AB+ -veriryhmän verta tarvitaan pikaisesti. Suurin tarve on veriryhmän O- verelle, SPR:n Veripalvelusta kerrotaan.

– Tänä aamuna vähiten varastossa on O- -veriryhmän verta, jota tarvitaan 65 pussia uutta luovutettua verta päivässä, kertoo SPR:n Veripalvelun sairaanhoitaja Pihla Pälvi Helsingin Sanomatalon veripalvelutoimistosta.

SPR:n veripalvelutoimistojen lisäksi verenluovutuspisteitä on auki joulun ja uuden vuoden välisinä päivinä yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Tarkemmat tiedot verenluovutuspaikoista ja -ajoista sekä verenluovuttajiin sovellettavista kriteereistä löytyvät Veripalvelun verkkosivuilta.

Suomessa tarvitaan joka arkipäivä 800 verenluovuttajaa, jotta potilaat saavat tarvitsemansa verivalmisteet. Punasoluja annetaan esimerkiksi leikkauspotilaille ja keskosvauvoille, verihiutaleita syöpäpotilaille ja plasmaa verenvuototautien hoidossa.

Verta voi luovuttaa perusterve 18-70 -vuotias ihminen, joka on yli 50 kilon painoinen. Edellisestä verenluovutuksesta pitää lisäksi olla useampi kuukausi aikaa.

Välipäivinä verta luovuttamaan tulevan pitää muistaa myös, että alkoholin ottamisen ja veren luovuttamisen välillä pitää olla selvä aikaväli.

– Jos on eilen ottanut yhden tai kaksi lasillista ja vointi tänään on OK, niin sitten verta voi tulla luovuttamaan, Pälvi selventää.

Verenluovuttajaksi eivät kuitenkaan käy henkilöt, jotka ovat esimerkiksi sairastaneet syövän, aivoinfarktin tai sydäninfarktin tai sairastavat jotain vakavaa, erikoislääkärin seurantaa vaativaa sairautta.

Veren luovutus on kiellettyä myös muun muassa elinsiirron tai anafylaktisen shokin saaneilta, suonensisäisiä huumeita käyttäviltä ja maksullista tai miesten välistä seksiä viimeisen 12 kuukauden sisällä harrastaneilta.

Isossa-Britanniassa vuosien 1980-1996 välillä yli kuusi kuukautta asuneille ei verenluovutus myöskään ole sallittua.

---

Korjattu aiempaa uutista klo 11:

Verenluovutuspaikkoja on auki yli 20 paikkakunnalla (ei kahdellatoista)