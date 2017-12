Ravintoloitsija avautuu asiakkaan käytöksestä: "Keliakian kanssa eläminen ei kuulemma ollutkaan niin tarkkaa"

Sunnuntaisuomalaisen juttupalstalla eri alojen ammattilaiset kertovat asioista, joista ei voi puhua omalla nimellä. Yksi päätyvän vuoden suosituimmista jutuista Karjalaisen verkkosivuilla oli nimettömän ravintoloitsijan suorapuheinen avautuminen keliaakikoksi ilmoittautuneen asiakkaan käytöksestä. Kirjoitus on luettavissa alla.

Asiakas ilmoitti etukäteen, että hän kärsii keliakiasta ja noudattaa gluteenitonta ruokavaliota. Suhtaudun erityisruokavaloihin vakavasti ja olen ylpeä siitä, että pystyn tekemään kaikille asiak­kaille maukkaan ja ravitsemuksellisesti vertailukelpoisen vaihtoehdon.

Valmistimme annoksen ilman viljaa, ja menin tarjoilemaan sitä asiakkaalle. Pöydässä odotti yllätys: asiakas mussutti muille tarjottua leipää, koska se oli näyttänyt hänen mielestään niin hyvältä. Keliakian kanssa eläminen ei kuulemma ollutkaan niin tarkkaa.

Ravintola-alan ammattilaiset osaavat olla tekemättä asiasta numeroa, mutta voin sanoa, että tällaista käytöstä vihataan sydämen kyllyydestä. Teemme paljon työtä asiakkaiden erityistoiveiden vuoksi, mutta yhtäkkiä työllä ei ole mitään merkitystä. Sairaus tai allergia oli ilmeisesti keksitty, jotta asiakas saa huomiota ruokailutilanteessa.

Sitä paitsi tilausruokailussa leipää varataan asiakkaiden lukumäärän mukaan. Käytännössä ”keliaakikko” siis popsi toisten leivät suuhunsa.

Nykyään on paljon erityisruoka­valioita: gluteenitonta, kasvissyöntiä, vegaania, paleota... Allergioita on niin paljon, etten keksi ruoka-ainetta, jolle joku ei olisi allerginen. On munaa, maitoa, kalaa, pähkinää, raakaa perunaa, vaniljaa, hunajaa ja niin edelleen. Oireet vaihtelevat lievästä vatsakivusta kuolemaan.

Meillä noin joka kymmenes ruokailija ilmoittaa erityistoiveista. Se on ihan ok. Pyytäisin kuitenkin muutamaa asiaa: olkaa rehellisiä, yksityiskohtaisia ja ottakaa selvää erityisruokavalioistanne.

Saattaa olla niin, että asiakas kertoo olevansa allerginen paprikalle. Se on haastava juttu, koska mausteissa on paljon paprikaa ja esimerkiksi leikkuualustojen kanssa pitää olla tarkkana. Myöhemmin asiakas sitten naurahtaakin, ettei se niin tarkkaa ole, allergia koskee vain raakaa paprikaa. Meidän kannaltamme se on ihan eri asia.

Tyypillinen keksitystä allergiasta kärsivä asiakas on keski-ikäinen tai sitä vanhempi nainen. Hän tekee ensin hirveän haloon siitä, että saa varmasti oikeaa ruokaa. Sen jälkeen erityisruokavaliolla ei enää ole väliä, jos jossain näkyy jotain tarpeeksi herkullista.

Ehkä miesten on helpompi sanoa, jos he eivät pidä jostain. On yllättävän yleistä, etteivät ihmiset pidä sipulista mutta teeskentelevät olevansa allergisia sille. Siinä ei ole mitään järkeä.

Minusta henkilökohtaisia mieltymyksiä pitää kunnioittaa. Teen mielelläni ruokaa ihmiselle, joka uskaltaa kertoa, ettei pidä sipulista.

Pahinta keksityissä allergioissa on se, että ne heikentävät oikeiden aller­gioi­den uskottavuutta.

Ihmiset, jotka eivät tarvitse erityisruokavaliota, ovat jo valmiiksi usein vaarallisen välinpitämättömiä. Eräs seurue ilmoitti kala-vilja-allergisesta asiakkaasta. Kala-allergia oli tappava. Teimme muille ruokailijoille lohipiirakkaa, viereisellä tarjottimella oli allergisen asiakkaan oma piiras. Yksi ruokailijoista halusi maistaa toistakin piirasta ja yritti ottaa sitä samalla kakkulapiolla kuin lohipiirakkaa.

Ehdin estää lohipiirakan jäänteitä sisältäneen lapion sotkeutumisen allergisen asiakkaan ruokaan, jolloin sain asiakkaalta tylyn vastauksen: ”Ei kai siihen nyt kukaan olisi kuollut.”

Vastasin, että kyllä olisi.

Kirjoitus julkaistiin Karjalaisessa ensimmäisen kerran 14. toukokuuta.