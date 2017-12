Video: Huonoa englantia puhuneet miehet ryöstivät ruokakaupan Helsingissä

Osoitteessa Albertinkatu 15 sijaitsevaan kauppaan saapui kello 20.55:n aikoihin kaksi osin kasvonsa huiveilla peittänyttä miestä, jotka uhkasivat kaupassa työskennelleitä kahta myyjää muun muassa ampuma-aseella.

Miehet puhuivat keskenään mahdollisesti venäjää, mutta vaatimukset rahasta he esittivät myyjille huonolla englannilla. Teon yhteydessä miehet saivat haltuunsa pienehkön summan rahaa.



Kaupassa ei ollut tapahtuma-aikaan asiakkaita eikä kukaan loukkaantunut fyysisesti teon yhteydessä.



Tekohetkellä molemmat miehet olivat pukeutuneet samanlaisiin pipoihin, joissa on valkoisella värillä teksti "HELSINKI". Pipojen isokokoiset tupsut on tehty punaisesta langasta. Lisäksi pipoissa on korvaläpät, joiden päissä roikkuu punaiset tupsut.

Miehillä oli käsissään ilmeisesti kudotut käsineet, joissa on teksti "FINLAND" ja mahdollisesti porokuviointi. Muuten miehet olivat pukeutuneina tummiin päällystakkeihin ja tummiin housuihin. Molemmilla oli jalassaan tummat lenkkarit.



Poliisi pyytää yhteydenottoja henkilöitä, jotka pystyvät antamaan vihjeitä epäiltyjen liikkumisesta kaupungilla ennen ja jälkeen teon. Vihjeet epäillyistä voi ilmoittaa puhelinnumeroon 029 547 1079 tai sähköpostilla.

Jos et näe videota tämän jutun yhteydessä, voit katsoa sen Helsingin poliisin Facebook-sivuilta.