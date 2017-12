Yön uutiskooste: Poliisi ampui pilasoiton seurauksena viattoman Kansasissa, Isis väittää olevansa Pietarin pommin takana

Tehy pelkää ylilyöntejä terveysalan henkilöstön rokotussuojan lisäämisessä

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kertoo, että työpaikoilla on ilmennyt ylilyöntejä maaliskuun alussa voimaan astuvan potilasturvallisuutta koskevan säädöksen soveltamisessa. Tavoitteena on, että terveydenhoidon piirissä työskentelevän henkilökunnan rokotussuojaa lisätään.

Ongelmana ovat henkilöt, jotka eivät voi ottaa esimerkiksi influenssarokotetta voimakkaan kananmuna-allergiansa vuoksi. Tehyn mukaan työntekijöitä on jopa uhkailtu irtisanomisilla, jos ei ota rokotetta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan laki sallii kuitenkin poikkeustapaukset.

Tuhannet tuvat yhä vailla sähköä - pahin tilanne Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa

Yli 6 000 asiakasta on yhä vailla sähköjä tykkylumen katkottua voimajohtoja Itä-Suomessa. Sähkökatkoja on pääasiassa Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa, mutta paikoin myös muualla Suomessa.

Sähkökatkot jatkuvat nyt neljättä vuorokautta. Korjaustöitä on hankaloittanut huono sää. Sääennusteiden mukaan tykkylumen aiheuttama häiriötilanne saattaa jatkua vuodenvaihteen yli.

Sähkönkäyttäjä on oikeutettu vakiokorvaukseen, kun sähkökatkos on yhtäjaksoisesti kestänyt yli 12 tuntia. Korvaus maksetaan jälkikäteen automaattisesti, eli sitä ei tarvitse erikseen hakea.

Lännen Media: Itä-Suomen yliopiston valintasotkua puidaan oikeudessa

Itä-Suomen yliopiston virheellisten valintatietojen puinti jatkuu oikeudessa. Asiasta kertovan Lännen Median mukaan Itä-Suomen hallinto-oikeuteen on tehty asiasta kolme valitusta.

Asia liittyy Itä-Suomen yliopiston Joensuun luokanopettajakoulutuksen hakusotkuun. Koulutukseen hyväksyttiin erehdyksessä kymmeniä ylimääräisiä opiskelijoita.

Valitukset koskevat Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnan syksyllä antamaa päätöstä, jossa lautakunta hylkäsi virheen vuoksi tehdyt oikaisupyynnöt.

Oikeudesta arvioidaan, että ratkaisut annetaan keväällä.

HS-gallup: Yli puolet naisista kokenut seksuaalista häirintää

Suomessa asuvista naisista 54 prosenttia ja miehistä 22 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä gallupista.

Kyselyn mukaan seksuaalista häirintää ovat useimmin kokeneet alle 30-vuotiaat sekä 50–59-vuotiaat, pääkaupunkiseudulla asuvat sekä opiskelijat ja ylemmät toimihenkilöt. Kussakin ryhmässä 40–50 prosenttia kyselyyn vastanneista on kokenut joskus seksuaalista häirintää.

Kantar TNS haastatteli kyselyä varten reilu tuhat ihmistä joulukuussa. Aineisto kerättiin verkkopaneelilla. Tulosten virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Isis väittää olevansa Pietarin kauppapommin takana

Äärijärjestö Isis väittää, että se teki aiemmin viikolla tapahtuneen pommi-iskun supermarkettiin Pietarissa Venäjällä. Asiasta kertoo Isisin propagandakanava Amaq.

Keskiviikkona omatekoisen pommin räjähdyksessä haavoittui kymmenkunta ihmistä. Ostoskeskus sijaitsee Pietarin koillisosassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi torstaina, että räjähdys oli terroriteko ja kehotti turvallisuuspalveluja koviin otteisiin. (Lähde: AFP)

Iranissa puhkesi mielenosoituksia kehnon taloustilanteen takia - yli 50 pidätetty

Iranissa 52 ihmistä on pidätetty mielenosoituksissa, joilla kritisoitiin maan talouden tilaa.

Paikallismedian mukaan mielenosoituksia puhkesi torstaina Mashhadin kaupungissa. Kaduille kerääntyi satoja ihmisiä protestoimaan korkeita hintoja ja työttömyyttä.

Protestoijat kritisoivat Iranin presidentti Hassan Rouhania. Mashhadilaisen tuomioistuimen mukaan pidätetyt otettiin kiinni, koska he "käyttivät karkeita iskulauseita".

Perjantaina uusia protesteja puhkesi viranomaisten mukaan Teheranissa ja Kermanshahin kaupungissa Länsi-Iranissa.

Yhdysvallat on tuominnut mielenosoittajien pidätykset Iranissa. (Lähde: AFP)

Lähes puolet puertoricolaisista vastaanottaa uuden vuoden sähköttä

Yhdysvaltain itsehallintoalueen Puerto Ricon asukkaista noin puolet on yhä vailla sähköä. Kaikkiaan ilman sähköä elää yli 1,4 miljoonaa ihmistä.

Puerto Ricon paikallishallinto ja sähköyhtiö julkaisivat tuoreimmat tiedot sähköttä olevien asukkaiden määrästä perjantaina. Luvuista kertoo muun muassa New York Times.

Puerto Ricoon iski kolme kuukautta sitten Maria-hurrikaani, joka tuhosi liki koko sähköverkon. Osan saaren asukkaista arvioidaan joutuvan odottamaan sähköjen palauttamista kevääseen asti.

Pilasoittaja ilmoitti olemattomasta panttivankidraamasta - poliisi ampui viattoman miehen USA:ssa

Yhdysvaltain Kansasissa ilkivaltainen puhelinsoitto on johtanut yhden ihmisen kuolemaan, kun pilasoittajan yksityisasuntoon hälyttämä poliisi ampui kuoliaaksi 28-vuotiaan miehen torstaina. Tragediasta uutisoivat muun muassa The Wichita Eagle ja The Washington Post.

Soittaja ilmoitti hätäkeskukseen ammuskelusta ja panttivankidraamasta osoitteessa Wichitan kaupungissa. Paikalle lähetetty poliisi ampui talosta ulos tullutta miestä kuolettavasti.

Hätäkeskusilmoitus todettiin pian perättömäksi.

Surmansa saaneen miehen perheen mukaan mies oli aseeton tullessaan ulos talosta. Perhe on vaatinut laukauksen ampunutta poliisia ja pilasoittajaa vastuuseen tapahtuneesta.

Markkanen heitti piste-ennätyksensä - Chicago kaatoi Indianan

Koripallon NBA:ssa Chicagon Lauri Markkanen on rikkonut henkilökohtaisen piste-ennätyksensä ottelussa Indianaa vastaan. Suomalaistulokkaalle kirjattiin 32 pistettä ja seitsemän levypalloa sekä yksi koriin johtanut syöttö ottelussa, joka päättyi Chicagon 119–107-voittoon.

Markkanen oli ottelussa joukkueensa kovin pistemies.

Markkasen aiempi piste-ennätys syntyi marraskuussa, jolloin hän takoi 26 pistettä.

USA vei Kanadasta voiton lumipyryn saattelemana nuorten MM-kisoissa

Hallitseva mestari USA on voittanut Kanadan nuorten MM-jääkiekkoturnauksen A-lohkon ottelussa luvuin 4–3. Pitkäksi venynyt ottelu ratkesi vasta voittolaukauskilpailussa.

Buffalossa ulkojäällä pelattua ottelua häiritsi sankka lumisade.

Kanada jatkaa tappiosta huolimatta A-lohkon kärjessä Yhdysvaltojen ollessa toisena. Yhden ottelun vähemmän pelannut Suomi on tällä hetkellä lohkon kolmantena.