Koomikko: Sote on kuin Pisan kalteva torni: "Onhan sitä hieno katsoa, vaikka ei sitä mihinkään voi käyttää"

Uutissuomalainen pyysi Noin viikon uutiset -tv-ohjelmasta tuttua koomikkoa Jukka Lindströmiä valitsemaan kuluneen vuoden merkittävimmät tapahtumat pilke silmäkulmassa.

Sote-uudistus on puhuttanut vuodesta toiseen, siksi se löytyy myös Lindströmin listalta.

– Sote on politiikan länsimetro, koomikko luonnehtii.

– Laskeskelin, että sote-prosessi on tänä vuonna saatu ainakin kerran maaliin, kerran se on törmännyt perustuslakiin ja ainakin kaksi kertaa on päästy sopuun, mutta siltikään se ei ole vielä valmis.

Sinnikkyys on Lindströmin mielestä kuitenkin arvostettavaa.

– Kaiken järjen mukaan tämän projektin olisi pitänyt jo kaatua, mutta Juha Sipilän (kesk.) hallituksen sote on kuin Pisan kalteva torni. On tapahtunut karmea rakennusvirhe, mutta edelleen se pysyy pystyssä. Ja onhan sitä hieno katsoa, vaikka ei sitä mihinkään voi käyttää, Lindström naljailee.

Lindströmin listan muut kohdat tilaajien luettavissa:

Koomikko valitsi politiikan vuoden tärkeimmät tapahtumat: Peräkontti, pikkujoulut ja pitkät kalsarit