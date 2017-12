Hätänumeroon 112 soitettaessa saattaa esiintyä häiriöitä Kainuun alueella, varoittaa Hätäkeskuslaitos. Sen mukaan tilanne voi kestää päiviä.

Asukkaita kehotetaan hätätilanteessa hakeutumaan häiriöalueen ulkopuolelle tai lähimmälle terveys-, palo- tai poliisiasemalle.

Varoitus annettiin alueella olevien sähkökatkosten takia, kerrotaan Kainuun pelastuslaitokselta. Päivystävä palomestari Petri Vehniäinen sanoo, että puhelinverkon tukiasemat toimivat tällä hetkellä varavoimalla ja tukiasemien akut voivat loppua ennen kuin sähköt palaavat. Vehniäinen lisää, että vaikka suurempaa ongelmaa ei nyt ole, tilanne on huononemaan päin.

– Kun akut loppuvat tukiasemista, silloin loppuvat puhelinyhteydet.

Jos hätäpuhelu ei mene läpi, hätänumeroon voi Vehniäisen mukaan koettaa soittaa ilman sim-korttia. Tällöin puhelin yhdistää mihin tahansa löytämäänsä verkkoon, jos jokin toisen operaattorin tukiasema on vielä toiminnassa.

Vehniäisen mukaan Kainuussa on ollut tänään yhteensä 40–50 tykkylumen aiheuttamaa tehtävää. Tykkylumi on kaatanut puita teille ja sähkölinjoille, ja puut ovat syttyneet tuleen, Vehniäinen sanoo.

Sähköttömiä asiakkaita maan itäosissa on vielä yli 7 000. Energiateollisuuden häiriökartan mukaan sähkökatkoja on Kainuun lisäksi lähinnä Pohjois-Karjalassa. Ilman sähköä olevia asiakkaita on myös Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Kuusamossa.

Sähkökatkot ovat jatkuneet nyt neljättä vuorokautta. Korjaustöitä on hankaloittanut huono sää. Lisää märkää lunta sataa ennusteiden mukaan tänään.

Juna vaihtuu bussiin Sukevan ja Kajaanin välillä sähkökatkojen takia

Junat korvataan sunnuntaina Sukevan ja Kajaanin välillä linja-autoilla, kertoi VR lauantai-iltana. Busseilla korvattavat junat ovat IC 711 Sukevasta Kajaaniin sekä

S 66 Kajaanista Sukevaan.

Liikennevirasto kertoi, että sähkökatkokset estävät junien kulun. Radan korjaaminen riippuu viraston mukaan siitä, kuinka pian yleinen sähköverkko saadaan korjattua Kainuun alueella. Arviota korjausaikataulusta ei vielä lauantaina ollut. Illalla yhä noin 8 000 asiasta oli maan itäosissa ilman sähköä.

Sähkökatkot johtuvat tykkylumen aiheuttamista vaurioista. Puita on kaatunut lumen painosta voimalinjoille ja teille, kertoi pelastuslaitos.