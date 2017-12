Kiistelty aktiivimalli voimaan tänään

Työttömyysturvalain kiistelty aktiivimalli tulee tänään voimaan. Ensimmäinen 65 päivän seurantajakso alkaa heti. Ensimmäisen kerran uusi järjestelmä voi vaikuttaa työttömyyskorvauksen määrään 2. huhtikuuta.

Aktiivimallissa työttömyyskorvausta leikataan vajaat viisi prosenttia, jos työtön ei ole tehnyt vähintään 18 tuntia palkkatyötä kolmen kuukauden aikana, tienannut yrittäjänä 241 euroa tai osallistunut työllistymispalveluihin viitenä päivänä.

Aktiivimallin ongelmien on nähty kytkeytyvän kasvukeskusten ja maaseudun erilaisiin mahdollisuuksiin tarjota työtä ja työllistymispalveluita työttömille. Myös esimerkiksi asumisen hinnassa on suuri ero kasvukeskusten ja maaseudun välillä.

Työministeri Jari Lindström (sin.) on myöntänyt, että mallissa on epäkohtia. Sen vuoksi sen vaikutuksia seurataan ja siihen tarvittaessa puututaan. Hallituksen tavoitteena on 8 000–10 000 ihmisen työllistyminen. Aktiivimallilla halutaan lisätä myös pätkätöiden vastaanottamista.

Aktiivimallin kumoamiseksi on tehty kansalaisaloite, jonka oli sunnuntain alkuiltaan mennessä allekirjoittanut jo lähes 90 000 kansalaista. Eduskunta hyväksyi aktiivimallin ennen joulua äänin 103–90.

Nimenkeruu kansalaisaloitteeseen alkoi eduskunnan äänestystä seuranneena päivänä. Kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyä varten vaadittavat 50 000 nimeä tulivat täyteen torstaina.