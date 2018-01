12-vuotias Kerttu aineessaan vuonna 1921: En tiedä, mistä sukuni on kotoisin

Karjalassa oli tapana kunnioittaa esi-isiä ja muistaa heitä aina rukouksissa. Myös tarinoita esi-isistä kerrottiin sukupolvesta toiseen. Tällä lailla sukujen nimet ja oma alkuperä tulivat tutuiksi jo lapsuudessa.

Keväällä vuonna 1921 Suistamon pitäjän Alatun kansakoulun neljännen luokan lapsille annettiin tehtäväksi kirjoittaa aine omasta suvustaan. Kerttu Lehtoranta otti osaa ainekirjoitukseen. Hän oli syntynyt vuonna 1909 ja oli 12-vuotias kirjoittaessaan aineen, joka on säilynyt meidän päiviimme saakka.

Kerttu Lehtoranta aloittaa sukunsa selvityksen kertoen, ettei hänen sukunsa ole lähtöisin sieltä, missä perhe nyt asuu. Hän kirjoittaa, ettei tiedä, mistä suku on kotoisin.

He olivat aluksi asuneet Suistamon pitäjän Koitonselän kylässä, jota ennen on sanottu Kukkilanrannaksi.

Kukkilanranta-nimi on saanut alkunsa näin: ”Isoisäni setä on käyttänyt ihmisiä puhutellessaan hyväilynimeä ’Kukkisein’. Hän sanoi esimerkiksi ’Älä itke kukkisein’ tai ’tule kukkisein käymään meillä’. Näin koko tilaa ruvettiin sanomaan Kukkilaksi, joka nimi on vieläkin käytössä.”

”Muistelen isäni joskus sanoneen, että sukumme aikaisempi nimi oli ollut Mutanen, ja se oli pitänyt muuttaa. Esivanhempani olisivat isonvihan aikaan (1713–1721) paenneet Venäjälle ja pitäneet nimensä salassa. Venäjällä ihmisiä oli puhuteltu vain etunimillä eivätkä sukunimet olleet käytössä.”

