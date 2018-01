Ähtärin eläinpuisto saa luotsikseen naisen pohjoisesta – ja etelästä

Ähtärin Eläinpuiston uusi toimitusjohtaja on 41-vuotias restonomi Jonna Pietilä. Hän saapuu johtajan pallille Saariselältä, missä hän toimii tällä haavaa Santa's Hotel Tunturin hotellinjohtajana.

– Lisäksi olen vastannut pari viime vuotta Santa's Hotels -ketjun myynnin ja markkinoinnin organisoinnista, Pietilä kertoo STT:lle.

Pietilä on lähtöisin Helsingistä, mutta asunut 14 viime vuotta Lapissa.

Ähtärin eläinpuiston toimitusjohtajana Pietilä aloittaa 1. helmikuuta, hieman eläinpuiston vetonaulojen pandojen sinne tulon jälkeen. Pandapariskuntaan Pietilä ehtii kuitenkin tutustua hyvin ennen kuin yleisö pääsee kaksikkoa ihailemaan 17. helmikuuta alkaen.

Eläinpuiston toimitusjohtajan paikkaa hän innostui hakemaan heti, kun näki ilmoituksen auki olevasta paikasta.

– Ensimmäinen reaktio oli, että no nyt tosta. Nyt on tuhannen taalan paikka. On erittäin mielenkiintoinen yhtiö mielenkiintoisessa tilanteessa, pandat tulossa, ollaan hakemassa erittäin voimakasta kasvua. Tämä on tällainen resort-tyyppinen paikka, joka on keskellä ei mitään, mutta joka on erittäin vetovoimainen matkailutuote ja nimenomaan kokonaisuus, hän sanoo.