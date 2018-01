MTV: Kuopion vankilassa tulipalo - vankeja evakuoitu

Kuopion vankilassa on syttynyt ilmeisesti tulipalo, kertoo MTV. Paikalla on lähes kymmenen pelastuslaitoksen yksikköä.

– Kuopion vankilasta on tullut savua. Meille on tullut tieto, että osasto on täynnä savua. Sieltä on ilmeisesti joku osasto evakuoitu, Jari Uusitalo Itä-Suomen poliisilaitokselta kertoo MTV:lle.

Paikalla on runsaasti pelastushenkilöstöä sekä kaksi poliisipartiota. Myös vankeja on evakuoitu.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta kello 18.21. Aluksi hälytys ilmoitettiin pelkkänä palohälytyksenä, mutta tehtäväluokkaa korotettiin myöhemmin suureksi rakennuspaloksi.

