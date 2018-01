Harvinaisten veriryhmien tarve kasvaa - afrikkalaistaustaisia luovuttajia tarvitaan lisää

Veripalvelu on viime aikoina pyrkinyt saamaan verenluovuttajiksi myös muualta kuin Suomesta kotoisin olevia ihmisiä.

ABO- ja Rh-tekijöihin perustuva veriryhmien perusluokittelu on kaikilla ihmisillä sama, mutta sen lisäksi on erilaisia harvinaisia veriryhmiä, joista osa on yleisempiä tiettyjen väestöryhmien keskuudessa.

Kun ulkomaalaistaustaisten potilaiden määrä kasvaa, se lisää myös harvinaisempien verityyppien tarvetta.

- Ongelma ei ole akuutti, mutta pitkällä aikavälillä siihen täytyy varautua. Siksi esimerkiksi afrikkalaistaustaisia verenluovuttajia tarvittaisiin lisää, Suomen Punaisen Ristin veripalvelun viestintä- ja henkilöstöjohtaja Willy Toiviainen toteaa.

Eri maiden veripalvelut tekevät etenkin harvinaisten veriryhmien osalta yhteistyötä. Kansainvälisen verkoston kautta erikoisempia punasoluja pystytään toimittamaan tarvitsijoille pakastettuina.

Aiheesta lisää Karjalaisen tilaajille:

Verta tavitsevalle kelpaa vain veri - korvikkeita ei ole olemassa

Verenluovuttajia oli jonoksi asti - "Kyllä se on vain auttamisen halu"