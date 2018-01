Mies tunnusti surmanneensa kateissa olleen Leena Pekkarisen - kätki ruumiin kolmen muun kanssa metsäautotien varteen

Tutkinnassa on käynyt ilmi, että 30-vuotias mies surmasi Pekkarisen riidan päätteeksi asunnossa. Tämän jälkeen hän kuljetti ruumiin kolmen muun miehen kanssa Keski-Suomeen Uuraisiin. Miehet hautasivat ruumiin metsäautotien varteen.

Hyvinkään käräjäoikeus on vanginnut kaikki neljä miestä todennäköisin syin epäiltynä Pekkarisen tappoon.

Yksi miehistä on kuulusteluissa myöntänyt aiheuttaneensa Pekkarisen kuoleman. Hän on edelleen vangittuna, mutta kolme muuta miestä on vapautettu ja he odottavat oikeudenkäyntiä vapaalta.

Kaikkien kolmen epäillään syyllistyneen hautarauhan rikkomiseen sekä kahden rikoksentekijän suojelemiseen. Tapon tutkinnan alkuvaiheessa poliisilla oli kiinni riihimäkeläinen mies. Hänet vapautettiin noin viikko vangitsemisen jälkeen, eikä häntä enää epäillä.

Poliisi tutki Pekkarisen tapausta aluksi katoamisena. Kun katoamiselle ei löytynyt luonnollista syytä, poliisi käynnisti rikostutkinnan.

- Tapon esitutkinta oli alkuvaiheessa erityisen haastavaa, koska poliisi tutki henkirikosta useamman viikon ajan ennen kuin Pekkarisen ruumis löytyi, poliisi tiedottaa.

Ruumiin kätköpaikka selvisi poliisille kuulustelujen ja muiden tutkimusten avulla.