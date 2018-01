Kontiolahtelaislähtöinen Arttu Kettunen jatkoon The Voice of Finlandissa - kuva Idols-juhlista vuodelta 2012

Kontiolahtelaislähtöinen Arttu Kettunen pääsi perjantaina Nelosella esitetyssä The Voice of Finlandin jaksossa jatkoon.

Kettunen oli kilpailun ensimmäinen esiintyjä. Nykyisin Espoossa asuva Kettunen on osallistunut aiemmin useisiin viihdeohjelmiin: X-Factor 2010, Idols 2012 ja Toisenlaiset äidit 2016. Idolsissa Kettunen pääsi aikanaan viiden parhaan joukkoon, ja Kontiolahden kunta järjesti tämän kunniaksi juhlat jäähallissa toukokuussa 2012. Kettunen esiintyi silloin tapahtumassa Susiraja Revival -bändin kanssa.

– Onhan tämä sanoinkuvaamattoman hienoa, että tällä tavalla muistetaan. On tosi otettu olo, Kettunen sanoi silloin.

Myös liperiläinen Jenna Ikonen pääsi perjantaina jatkoon The Voice of Finlandissa.

Perjantaina alkanut The Voice of Finlandin kausi on seitsemäs. Joensuulainen Miia Kosunen voitti kilpailun vuonna 2015.

Arttu Kettunen esiintyi hänen Idols-menestyksensä kunniaksi järjestetyssä juhlassa Kontiolahdella vuonna 2012.

Päivitetty 5.1. kello 20.49: Lisätty tieto toisen kilpailijan jatkoon pääsemisestä.