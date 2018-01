Joensuulaisella Mikalla, 54, on ollut lähes 90 työsuhdetta - pisin kesti melkein kolme vuotta

Pajari on allekirjoittanut kansalaisaloitteen, jolla pyritään kumoamaan uusi työttömyysturvalaki. Hänen mukaansa uudessa mallissa työttömyysturvaa tarkastellaan palkkana, se ei ole siis vastikkeetonta, kuten tähän asti. Malli voi johtaa tilanteisiin, joissa työttömälle on edullisempaa saada pienempää palkkaa kuin mitä työnantaja voisi maksaa.

Pajari itse valmistui biologiksi ja filosofian maisteriksi Joensuun yliopistosta Suomen pahimpaan lama-aikaan vuonna 1992. Sen jälkeen hän on ollut työelämässä tai sen ulkopuolella 25 vuotta.

– Siitä ajasta noin puolet töissä ja puolet työttömänä. Työsuhteita on kertynyt liki 90. Pisin yhtäjaksoinen työsuhde kesti 2 vuotta ja 8 kuukautta, keskimäärin pestit ovat olleet muutamia kuukausia.

Yhtään noista työpaikoista Pajari ei ole saanut te-toimiston tai sen edeltäjien kautta, vaan on hankkinut ne itse tai sitten pätkätöitä on hänelle tarjottu.

Kesään 2015 asti Pajarille maksettiin ansiosidonnaista päivärahaa aina, kun hän oli työttömänä. Sen jälkeen koitti työmarkkinatuen vuoro, kunnes mies kahden kuukauden yliopistossa suorittamansa työpätkän jälkeen nousi jälleen ansiosidonnaiselle.

Pajari ennakoi, että uudessa mallissa työttömille aiheutuu ongelmia ennen muuta siitä, että heidän on kyettävä todistamaan viranomaisille olleensa töissä ja saaneensa siitä palkkaa. Todistustaakka on Pajarin mukaan aina kuulunut hänen mukaansa työttömälle.

– Kassat, Kela ja te-toimistot tulevat todennäköisesri riitelemään siitä, kuka vahtii asioiden oikeaa toteutumista, Pajari arvelee.

