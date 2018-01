9 000 eurolla mukaan – Tavikset sijoittavat nyt asuntoihin

Danske Bankin loppuvuodesta tekemän tutkimuksen mukaan alle 30-vuotiaista suomalaisista peräti 69 prosenttia on harkinnut sijoitusasunnon ostamista, kun kaikista suomalaisista sitä on harkinnut 45 prosenttia. Korkeat lukemat yllättivät jopa Danske Bankin pääekonomistin.

– Tiesin kyllä suosiosta, mutta hämmästyin, että luvut ovat näin suuria, Pasi Kuoppamäki sanoo.

Vuonna 2016 vuokratuloja sai 309 000 suomalaista, yhteensä 1,6 miljardia euroa. Kasvua oli viisi prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

– Tällä hetkellä trendi on se, että raha virtaa sijoitusasuntoihin ja mielenkiinto asuntoja kohtaan nousee koko ajan. Uudiskohteista melkein puolet menee jo vuokrakäyttöön, aiheesta kirjan kirjoittanut espoolainen Marko Kaarto sanoo.

Asiantuntijoiden mukaan taustalla vaikuttaa matalan korkotason lisäksi yleisen tietoisuuden lisääntyminen.

– Asuntosijoittaminen koetaan nykyään konkreettiseksi ja helposti ymmärrettäväksi. Riskitöntä se ei kuitenkaan ole, Kaarto muistuttaa.



Jyväskyläläiset Susanna, 30, ja Tuomo Hyyppä, 33, ryhtyivät asuntosijoittajiksi joulukuun alussa. He ovat 3- ja 1-vuotiaiden poikiensa kanssa tavallinen lapsiperhe, jonka insinööri-isä työskentelee vastaavana työnjohtajana. Terveydenhoitajaäiti on ollut nelisen vuotta lasten kanssa kotona.

He ostivat rakennuttajayhtiö Lakealta uuden kerrostaloasunnon Jyväskylän Kuokkalasta. Kuten monissa uudiskohteissa, rahoitus hoidettiin suurilta osin rakennuttajayhtiön kautta valtion takaamalla yhtiölainalla. Omaa lainaa tarvitsi ottaa vain 9 000 euroa, eli seitsemän prosenttia asunnon arvosta.

– Aika pienellä summalla pääsimme mukaan. Vuokralainenkin löytyi helposti ilmaisen verkkosivuston kautta, Hyypät kertovat.