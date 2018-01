Maanantaina alkavat härkäviikot ovat pohjoinen ilmiö - "Teemme töitä härkäpäisinä ilman luppoaikaa"

Härkäviikkojen merkitys on nykyään vieras etenkin nuorille. Suurin syy tähän on yhteiskunnan ja työelämän muutos. Raskaat työt eivät enää rytmity vuodenaikojen mukaan.

– Eivätkä vetojuhtina toimi enää härät, mainitsee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) arkistotutkija Juha Nirkko.

Vaikka ilmaus onkin menettänyt kuvaavuutensa, Nirkko näkee härkäviikot edelleen olemassa olevana pohjoisena ilmiönä.

– Juhlapyhien jälkeen teemme töitä härkäpäisinä ja ilman luppoaikaa. Talvemme on arktinen, ja odotamme viikkojen ajan sen selän taittumista. Laskiainen katkaisee odotuksen.



Vaikka juhla tuo elämään kaivattua vaihtelua, pitkään jatkuva arki ei välttämättä ole raskasta ja kuormittavaa. Työ- ja organisaatiopsykologi Pirkko-Liisa Hyttisen mukaan härkäviikkojen aikana arki ottaa tasaisen ja rutiininomaisen rytmin, mikä lisää turvallisuudentunnetta. Etenkin lisääntyvän työttömyyden aikana turvallisuuden merkitys arjessa korostuu.

– Henkisen jaksamisen kannalta sujuva arki hyvässä työyhteisössä on hyvin tärkeää. Kun arki sujuu, sitä ei tarvitse liikaa miettiä ja huolehtia, Hyttinen toteaa.

Arki- ja muut pyhät ovat kuitenkin Hyttisen mukaan hyviä tauon paikkoja.

– Etenkin asiantuntijatehtävissä ja yrittäjinä toimivat tulevat usein puurtaneiksi liikaakin, pyhinä hekin pitävät vapaata.

Tutkimusten mukaan työssä jaksamisen kannalta on kuitenkin tärkeämpää jaksottaa yksittäisiä työpäiviä pienemmillä tauoilla kuin pitää pitkiä lomia.

– Pidemmät lomat aiheuttavat usein pulmia siirtymävaiheissa, minkä lisäksi niiden aikana työt alkavat helposti kasaantua, ja se aiheuttaa ylimääräistä stressiä.



Parhaimmillaan juhlapyhät tuovat arkeen voimia ja rikastuttavat elämää. Niitä odotetaan, ja niihin myös ladataan usein paljon paineita.

Tässä piilee Hyttisen mukaan pakkotoiston vaara.

– Sama ajatushan liittyy myös loma-aikoihin. Silloin pitää tehdä kaikkea sitä, mitä ei härkäviikoilla voi tai tule tehneeksi, Hyttinen sanoo.

Pahimmillaan juhlapyhät luovatkin tietyn kaavan, jonka mukaan kaiken oletetaan menevän.

– Juhliin liittyy tiettyjä kulttuurisia traditioita. Eli on ikään kuin pakko toimia tiettyjen perusoletusten mukaan. Jouluna on oltava sukulaisten kanssa ja juhannuksena mentävä mökille – halusipa tai ei. Pitkäperjantaina on oltava hiljaa omissa nurkissa, vaikka mieli palaisi muualle.



Perinteet ja rutiinit luovat juhlaankin jatkuvuutta ja turvallisuudentunnetta. Traditioita kannattaa Hyttisen mukaan kuitenkin toisinaan testata, ettei niistä muodostu pakkoa.

– Voihan olla, että oikeasti haluamme tehdä yleisten perusoletusten mukaan. Mutta voi olla niinkin, että haluammekin ottaa enemmän ohjia omiin käsiimme ulkoa ohjautumisen sijaan. Silloin kannattaa kokeilla perinteiden murtamista.

Arjessa rutiinia voi Hyttisen mukaan rikkoa keskittymällä välillä sellaisiin asioihin, joista tulee hyvälle mielelle, sillä se antaa ajatuksille taukoa ja lataa kummasti akkuja.

– Itselläni on esimerkiksi työhuoneessa pinkki matto, tekokukka ja kangastaulu. Kesken työpäivän siirrän katseeni niihin, sillä tulen pinkistä väristä hyvälle tuulelle.

Juttu on julkaisu alun perin Karjalaisessa 30.1.2016.