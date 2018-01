Noin miljoonan euron arvoinen Russo-Baltique-merkkinen pullo varastettiin kööpenhaminalaisen baarin vodkamuseosta HS:n mukaan ilmeisesti viime tiistaina. Pullo on tehty kelta- ja valkokullasta, ja sen korkkia koristaa Venäjän keisarikunnan kaksipäinen kotka, jossa on timantteja. Pullossa arvokasta on pullo itse, ei sen sisältö. Baarin tarkoitus onkin täyttää pullo uudelleen vodkalla.