Poliisin kameravalvonta välähtänyt viime päivinä tavallista useammalle venäläisautolle

Venäläisten lomakausi on näkynyt myös poliisin kameravalvonnassa, sillä viime päivinä tavallista useampi venäläiskuljettaja on jäänyt kiinni ylinopeudesta. Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja ylikomisario Dennis Pasterstein kertoo STT:lle, että kameravalvonnassa on havaittu päivittäin reilut sata ylinopeutta ajanutta venäläisautoa, kun niitä tavallisesti on noin kymmenen päivässä.

– Kovimmat ylinopeudet näyttivät olleen jopa 46 kilometriä tunnissa, Pasterstein sanoo. Pastersteinin mukaan venäläisiä kaahailijoita on ollut erityisesti Itä-Suomessa ja Lapissa. Poliisi pyrkii toimittamaan kuvat ja tiedot ylinopeutta ajaneista venäläisautoista mahdollisimman pian Rajavartiolaitokselle, jotta tieto mahdollisesta ylinopeussakosta saadaan toimitettua kuljettajalle. – Laitamme kuvat heidän (Rajavartiolaitoksen) järjestelmäänsä, ja heille tulee hälyte siitä, kun sama auto tulee sinne takaisin, Pasterstein selittää. Jos ylinopeutta ajanut kuljettaja on jo ehtinyt palata takaisin Venäjän puolelle, tieto sakosta jää odottamaan rajalle sitä, että kuljettaja tulee takaisin Suomeen. Pastersteinin mukaan Suomen poliisi ei lähettele sakkolappuja Venäjälle asti. Hän lisää, että venäläiset maksavat sakot yleensä tunnollisesti, sillä rästiin jääneet maksut voivat vaikeuttaa viisumin saamista. Lomailijat palaamassa kotiin Rajavartiolaitokselta kerrotaan, että Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla on riittänyt tällä viikolla vilinää. Vilkkain päivä on toistaiseksi ollut keskiviikko, jolloin rajan ylitti lähes 38 000 ihmistä. Torstaina ylittäjiä oli yli 36 000 ja perjantaina noin 37 500. Kaakkois-Suomen rajavartioston yleisjohtaja Ville Ahtiainen kertoo, että matkailijoiden virta on kääntynyt paluuliikenteeksi. – Ajoittain on ollut pitkiäkin jonoja, mutta kyllä niistä on selvitty, Ahtiainen sanoo. Sunnuntai on ollut hänen mukaansa jo aiempia päiviä rauhallisempi. Lomaliikenteen odotetaan hiljenevän alkuviikon aikana.