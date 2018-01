Luotsiveneen uppoamisen tutkinta etenee – tallenteet lähetetty USA:han purettavaksi

Suomenlahdella Porvoon edustalla kuukausi sitten tapahtuneen luotsiveneturman tutkinta etenee, kertoo Onnettomuustutkintakeskus. Veneen hylyn tutkinta on valmis, ja sieltä saadut tallentimet on lähetetty Yhdysvaltoihin.

– Siellä on laboratorio, jossa tiedot pystytään toivottavasti purkamaan, sanoo Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi.

Onnettomuuden syy ei ole vielä selvinnyt. Sen verran Nurmi voi kuitenkin kertoa, että tällä hetkellä näyttää hyvin epätodennäköiseltä, että toinen laiva olisi tönäissyt luotsiveneen kumoon.

– Sitä on selvitetty, ovatko veneet olleet fyysisesti kontaktissa toistensa kanssa. Nyt näyttää siltä, että eivät ole olleet.

Onnettomuudessa joulukuun alussa kuoli kaksi luotsiveneen työntekijää. He olivat menossa noutamaan luotsia norjalaisesta tankkialuksesta.

Nurmen mukaan onnettomuudelle tuskin löytyy vain yhtä syytä.

– On hyvin tyypillistä, että taustalla on erityyppisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten näin on tapahtunut.

On mahdollista, että tallentimista ei saada mitään käyttökelpoista tietoa, mutta Nurmi vakuuttaa, että onnettomuuden syyn selvittämiseksi on myös monia muita keinoja, kuten silminnäkijähavaintoja ja teknistä tutkintaa.

Tutkinta valmistuu arviolta kesän lopussa.