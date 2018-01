Piispa Jari Jolkkonen lähtee virkamatkalle Jerusalemiin

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen lähtee tammikuussa virkamatkalle Jerusalemiin.

Hän osallistuu Jordanian ja Pyhän Maan evankelisluterilaisen kirkon uuden piispan Sani Ibrahim Azarin virkaan vihkimykseen 12. tammikuuta Jerusalemissa. Samalla hän osallistuu eläkkeelle jäävän piispa Munib Younanin lähtöjuhlaan 10. tammikuuta Betlehemissä.

Piispa Munib on entinen Luterilaisen Maailmanliiton presidentti, ja hän on saanut kahdeksan kansainvälistä palkintoa pitkäaikaisesta rauhantyöstä Lähi-idässä. Kuopion hiippakunnalla on pitkäaikainen kumppanuussopimus palestiinalaistaustaisen ja arabiankielisen kirkon kanssa.

- Uutterasta rauhantyöstään huolimatta kirkon jäsenet ovat vuosikausia kärsineet alueen levottomuuksista ja palestiinalaisiin kohdistuneista rajoituksista. Lähi-itä tyhjenee etnisistä kristityistä. He tarvitsevat tukeamme, piispa Jolkkonen sanoo tiedotteessa.

Piispa Jolkkonen osallistuu uuden piispan johtamaan kansainväliseen delegaatioon, jonka on määrä tavata Jordanian kuningas Abdullah II Ammanissa, Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas Ramallassa sekä Israelin presidentti Reuven Rivlin.