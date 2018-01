Poliisi pyytää havaintoja Paraisten henkirikokseen - "Rappukäytävästä poistui mies"

Hätäkeskukseen tuli 27. lokakuuta kello 10.19 ilmoitus, jonka mukaan Paraisten Österbyntie 9 A:ssa sijaitsevan kerrostaloasunnon parvekkeelta tulee savua ja näkyy liekkejä.

Pelastuslaitoksen saavuttua paikalle asunto oli tuhoutunut tulipalossa täysin.

Asunnosta löydettiin menehtyneenä vuonna 1997 syntynyt paikkakuntalainen mies. Poliisin esitutkinnan perusteella huoneisto on sytytetty palamaan tahallisesti ja tulipalo on aiheuttanut asukkaan kuoleman, poliisi tiedottaa.

Keskusrikospoliisi jatkaa asian tutkintaa yhteistyössä Lounais-Suomen poliisilaitoksen kanssa.

Tapahtumapaikalla on tehty teknistä tutkintaa, ja useita henkilöitä on kuulusteltu rikoksesta epäiltyinä ja todistajina.

Keskusrikospoliisi pyytää yleisöltä havaintoja asiaan liittyen.

- Esitutkinnassa on tullut ilmi, että juuri ennen tulipalon havaitsemista Österbyntie 9 A:n rappukäytävästä on poistunut juosten mies, jolla epäillään olevan tietoja tapahtumista.

Mies oli pukeutunut tummiin vaatteisiin, ja pään yli oli vedetty hupparin tai takin huppu.

- Hän on noin 180–185 senttimetriä pitkä, ja hänellä oli selässään tumma reppu tai laukku, poliisi kertoo.

Poliisi on kiinnostunut myös kaikista muista havainnoista ja tiedoista tapahtumiin liittyen.

- Asiasta jotain tietäviä pyydetään ottamaan yhteyttä Keskusrikospoliisin puhelimitse tai tekstiviestillä numeroon 041 362 37 87 arkisin kello 8-16 tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .