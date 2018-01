Kuolonuhrin vaatinutta paloa epäillään tahallaan sytytetyksi – poliisi pyytää vihjeitä huppumiehestä

Varsinais-Suomen Paraisten lokakuista tulipaloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Palossa kuoli vuonna 1997 syntynyt paikkakuntalainen mies, ja poliisi epäilee henkirikosta.

Keskusrikospoliisi (KRP) pyytää nyt havaintoja tummiin vaatteisiin pukeutuneesta miehestä, jonka pään yli oli vedetty hupparin tai takin huppu ja jolla oli selässään tumma reppu tai laukku. Mies poistui juuri ennen tulipalon havaitsemista Österbyntie 9 A:n rappukäytävästä. Mies on noin 180–185 senttiä pitkä.

– Hän on juuri ennen tulipaloa poistunut kiireellä, niin se herättää luonnollisesti epäilyksiä, kertoo rikosylikomisario Markus Laine KRP:stä.

Asiaa tutkitaan tuhotyönä ja tappona. Palo oli erittäin voimakas. Asunto tuhoutui täysin, minkä lisäksi naapuriasuntoja vahingoittui savusta.

Poliisi on jo kuullut epäiltyinä neljää alle kolmekymppistä, joista osa on ollut aiemmin kiinni otettuina. He kuuluvat rapusta poistuneen miehen tuttavapiiriin. Osaa heistä poliisi epäilee osallisuudesta rikokseen. Poliisi on kertonut aiemmin, että oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa ruumiista löytyi väkivallan merkkejä.

Laineen mukaan tulipalo on kuitenkin kuolinsyy.

– On mahdollista, että aikaisemminkin on tapahtunut jotain. Niiden ajallista yhteyttä selvitetään.

27. lokakuuta syttynyt palo havaittiin kello 10:n jälkeen. Laine ei kerro vielä teon mahdollisesta motiivista tai siitä, miten palo on sytytetty. Syttymispaikka on kuitenkin asunnon sisäpuolella.

Tumma-asuisen miehen lisäksi poliisi on kiinnostunut kaikista muista havainnoista ja tiedoista, jotka liittyvät tapahtumiin. Keskusrikospoliisiin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestillä arkisin kello 8–16 numeroon 0413623787 tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .