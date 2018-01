Hirvi pysäyttänyt junaliikenteen Joensuun ja Lappeenrannan välillä

Hirvi on jäänyt junan alle Rautjärvellä Etelä-Karjalassa, ja juna on joutunut pysäyttämään matkantekonsa. Pelastuslaitoksen mukaan hirvi on jäänyt hankalasti veturin pyörän alle.

Hirveen törmäsi intercityjuna, joka oli matkalla Helsingistä Joensuuhun.

Pelastuslaitoksen yksiköt olivat kahdeksan jälkeen illalla vielä matkalla törmäyspaikalle.

– Kunhan ne pääsevät paikan päälle, ne leikkelevät sen (hirven) poikkeen. VR jatkaa siitä, miten jatkaa, kertoo Juuso Punnonen Etelä-Karjalan pelastuslaitoksesta.

Myös Helsingistä Joensuuhun matkaava Pendolino on pysähtynyt turman takia. Se odottaa raiteiden vapautumista Imatralla. Myös Joensuusta Helsinkiin puksuttava intercity on VR:n verkkosivujen mukaan pysähtynyt raiteille Simpeleen kohdalla.

Punnosen mukaan tapaus on toinen samanlainen alueella kuukauden sisään. Viimeksi hirvi jäi tavarajunan alle.