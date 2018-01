Helsingin piispan Teemu Laajasalon rahankäytöstä tehty selvityspyyntö

Helsingin piispanrahankäytöstä on tehty selvityspyyntö, joka on osoitettu muun muassa Helsingin tuomiokapitulille. Asiasta kertoi ensin Kirkko ja Kaupunki. STT on saanut haltuunsa Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtajatekemän asiakirjan.