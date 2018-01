Presidentti Niinistö kannattaa aktiivimallia, jos jokaisella on mahdollisuus täyttää aktiivivelvoitteet

Valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Sauli Niinistö kannattaa niin sanottua aktiivimallia, jos jokaisella työttömällä on mahdollisuus täyttää aktiivisuusvelvoite. Hän sanoi Yle Oulun ja Kalevan yhteisessä presidentinvaalitentissä, että eduskunnan lausuma tähtää siihen, että aktiivisuusehto on mahdollista täyttää kaikkialla Suomessa.

Niinistön mukaan aktiivimalli ei syvennä kansan kahtiajakoa, jos jokaiselle turvataan mahdollisuus täyttää aktiivisuusvelvoite. Hän sanoi yleisemmällä tasolla, että työvoimapulan ja työttömyyden ratkaisemiseksi on tehtävä toimenpiteitä.

– Meillä on sellainen erikoinen ongelma, että puuttuu työvoimaa tuolta ja toisaalla on runsasta työttömyyttä, kaiken lisäksi nuorten keskuudessa. Hyväksymmekö tällaisen tilanteen, onko se normaalia? Vastaus on väistämättä, että ei ole, Niinistö sanoi.

Vuoden alussa voimaan tulleessa aktiivimallissa työttömyyskorvausta leikataan 4,65 prosenttia, jos työtön ei kolmen kuukauden aikana ole tehnyt vähintään 18 tuntia palkkatyötä kolmen kuukauden aikana, tienannut yrittäjänä 241 euroa tai osallistunut työllistymispalveluihin viitenä päivänä. Eduskunta edellytti lausumassaan, että uudistuksen vaikutuksia pitää seurata ja tarvittaessa aktiivisuusehdon keinoja on laajennettava.

Vasemmalta kritiikkiä mallille

SDP:n ehdokas Tuula Haatainen sanoi, että aktiivimalli tulee jakamaan kansaa.

– Olen huolissani, että tällaisilla esityksillä ihmisten ahdistusta kasvatetaan ja kahtiajakoa lisätään, Haatainen sanoi.

Vasemmistoliiton ehdokas Merja Kyllönen sanoi, että työvoimapalveluissa ei ole tällä hetkellä tarvittavia resursseja, joten aktiivimalli on alueellisesti eriarvoinen. Niinistö vastasi vasemmistopuolueiden ehdokkaille, että aktiivimalli ei heikennä työttömän etua, jos työttömänä täyttää aktiivivelvoitteen. Hänen mukaansa Haataisen ja Kyllösen argumentit poistuvat, jos työvoimapalveluiden resurssit turvataan.