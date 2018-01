Poikkeuksellinen koivikkotuho Valtimolla - "Kaikki latvat katkenneet"

Tykkylumi on aiheuttanut poikkeuksellisen koivikkotuhon Valtimon Sivakassa.

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan metsäsuunnittelun erityisasiantuntijan Jussi Kettusen mukaan kaikki puiden latvat olivat katkenneet parin hehtaarin alueelta.

Tuho vei muun muassa tukkipuun myyntitulot. Metsänomistajan vahingot ovat todennäköisesti tuhansia euroja, Kettunen arvioi.

Tuhoja on ollut seudulla laajemminkin, ja tilanne oli vielä keskiviikkona iltapäivällä auki.

- Emme vielä tiedä, miten paljon tuhoja on kaiken kaikkiaan tullut. Metsänomistajilta on tullut yli neljäkymmentä yhteydenottoa Nurmeksen ja Valtimon suunnalta.

- Osalta on katkennut yksittäisiä puita ja osalta on mennyt huomattavasti enemmän puita nurin. Tilanne alkoi purkautumaan uudenvuoden jälkeen, Kettunen lisää.

Kettusen mukaan tilanne ei ole missään nimessä normaali.

- Tykkyä on toki joka vuosi, se on tavallista. Poikkeuksellista on lumen laajuus ja määrä. Olen kuullut, että tilanne oli tällainen viimeksi 1950-luvulla.

Koivikkotuhoista uutisoi ensimmäisenä MTV.

