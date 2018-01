Opiskelijat älähtivät yliopiston suunnitelmista: Opettajaopinnot eivät voi alkaa harjoittelulla

Opettajaopiskelijoiden valtakunnallinen liitto kritisoi Itä-Suomen yliopiston suunnitelmia siirtää opettajaopiskelijoiden ensimmäinen harjoittelu lukuvuoden alkuun.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden orientoiva harjoittelu on tähän asti ollut lukukauden lopussa, marras-joulukuussa. Ensi syksystä lähtien harjoittelu on tarkoitus siirtää syyskuun alkupuolelle eli opintojen alkuun.

Muutos on osa opettajankoulutuksen ja kasvatustieteellisen alan opetussuunnitelmien uudistusta. Opetussuunnitelmasta tehty esitys on tiedekuntaneuvoston käsittelyssä helmikuussa.

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto Sool vetoaa kannanotossaan siihen, että opettajankoulutuksen päättäjät vielä muuttaisivat suunnitelmaa. Puheenjohtaja Jesper Lempiäinen kertoo, että yliopiston ainejärjestöiltä on tullut Sooliin palautetta aiheesta sen jälkeen, kun järjestöt olivat antaneet omat kannanottonsa yliopistolle ilman, että ne vaikuttivat suunnitelmiin.

- Olemme ainejärjestöjen tukena kannanotollamme, Lempiäinen toteaa.

Lempiäinen ihmettelee tapaa, jolla opiskelijoiden kanta asiassa on ohitettu. Opiskelijoiden suurin pelko liittyy Lempiäisen mukaan siihen, miten opintoihin kiinnittyminen onnistuu, jos opinnot mahdollisesti ennestään vieraalla paikkakunnalla alkavat harjoittelulla.

- Laadullisella puolella huolettaa se, etteivät opiskelijat ole ehtineet saada teoreettista opetusta ennen käytännön harjoittelua. He eivät täten voi soveltaa teoreettista osaamistaan harjoittelussa, Lempiäinen sanoo.

Opetussuunnitelmatyötä johtaneen varadekaani Pertti Väisäsen mukaan suunnitelmatyössä oli mukana koordinaatioryhmä, jossa opiskelijatkin ovat edustettuina.

- Kaikki ainejärjestöt eivät suinkaan olleet mukana koordinaatioryhmässä. Ryhmässä tuli esiin erilaisia näkökulmia, Väisänen toteaa.

- Joillekin opiskelijaryhmille siitä on hyötyä, että harjoittelu on alussa, jotkut voivat kokea, että se tulee liian varhaisessa vaiheessa. Tässä on tehty kompromissi, hän lisää.

Väisäsen mukaan opettajansuunnitelman uudistuksessa on yritetty löytää harjoitteluille useista näkökulmista mahdollisimman mielekäs ajankohta. Pidemmällä opinnoissa olevien opettajaopiskelijoiden perusharjoittelu on aiemmin alkanut heti syyslukukauden alussa ja keskeytynyt välillä syyslomaviikkoon.

Nyt harjoittelu on tarkoitus siirtää alkamaan vasta syyslomaviikon jälkeen.

- Voimme tehokkaammin käyttää täällä meidän laitoksen puolella syyslomaviikko meidän opetukseemme. Aina kun jollain vuosikurssilla on harjoittelu, meidän oma opetuksemme on joko hyvin myöhään iltapäivällä tai illalla tai sitä ei voida järjestää ollenkaan. Tämä antaa meille yhden lisäviikon toteuttaa omaa opetustamme, Väisänen sanoo.