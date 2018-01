Tapausta tutkittiin ryöstönä, koska omaisuuden anastuksen yhteydessä poikaa uhattiin väkivallalla.

Poliisi sai esitutkinnan aikana selville epäillyn tekijän henkilöllisyyden, poliisi tiedottaa.

– Kyseessä on 13-vuotias poika, joten asia ei etene syyttäjälle. Suomessa rikosoikeudellinen vastuu alkaa vasta 15-vuotiaana. Juttu on siinä mielessä poikkeuksellinen, että epäilty on jo suorittanut korvauksen anastetusta rahasta, rikoskomisario Mikko Halme Helsingin poliisilaitokselta kertoo.